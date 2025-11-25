본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

배민커넥트 ‘가을상영회’ 최종 수상작…"직접 받기, 아빠, 동료애"

김철현기자

입력2025.11.25 09:24

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고용노동부 공동진행 ‘배달안전365캠페인’
3000여 건 라이더 사연 접수

배달의민족의 물류서비스를 전담하는 우아한청년들은 '2025년 배민커넥트 가을상영회'의 최종수상작을 발표했다고 25일 밝혔다. 이번 이벤트는 고용노동부와 함께하는 '배달안전365캠페인'의 일환으로 배민커넥트 라이더가 직접 겪은 배달 현장의 이야기를 널리 알리는 참여형 안전 프로그램이다.


올해 배민커넥트 가을상영회는 총 3000여 건의 라이더 사연이 접수됐다. 주제는 ▲오늘도 배달하는 이유 ▲안전으로 완성한 하루 등으로 진행됐고, 내부심사로 본선작 3편이 선정돼 1분 쇼츠 영상으로 재구성됐다. 해당 영상들은 배민커넥트 공식채널에 공개됐으며 댓글(50%)과 조회수(50%)를 합산해 대상을 선정했다.

배민커넥트 ‘가을상영회’ 최종 수상작…"직접 받기, 아빠, 동료애"
AD
원본보기 아이콘

본선 진출작은 ▲'직접 받기'에 담긴 의미(고객의 '직접 수령' 뒤에 숨겨진 사정을 이해한 순간, 배달이 삶에 위로를 준다는 점을 느낀 라이더 이야기) ▲가장 빠르고 따뜻한 아빠(딸이 건넨 그림을 통해 배달이 가족의 내일을 지키는 소중한 일임을 다시금 깨닫는 순간을 담은 사연) ▲보이지 않는 동료애(길가에서 마주한 사고현장에서 다른 라이더들이 자발적으로 서로 돕는 걸 보며 배달은 함께 안전을 지키는 '동료애의 공동체' 메시지) 등을 담았다.

가을상영회는 라이더들의 이야기를 담은 만큼 영상 댓글수는 1000건, 조회수는 총 3만을 넘기며 좋은 반응을 얻었다. 최종 대상작은 댓글 400여 개와 조회수 1만3000회를 기록한 '직접 받기'에 담긴 의미로 선정됐다.


우아한청년들 관계자는 "가을·겨울철은 특히 조심해야 하는 시기인 만큼 서로의 경험을 나누고 안전의식을 높이고자 상영회를 기획했다"며 "배민커넥트 라이더들이 더 안전하고 따뜻한 환경에서 배달할 수 있도록 다양한 참여형 프로그램을 진행하겠다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔 [짝퉁의공습]⑪ "언니, 여기 다 있어" 급하게 팔 잡아끌더니…'베... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언니, 여기 다 있어" 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔

"회사원과는 하늘과 땅 차이" "수입 3배까지 높여"…부자 옆으로 갑니다

4호기, 발사대로 이송 시작…기립·엄빌리칼 연결 본격화

"스타벅스 또 난리났다"…'품절대란' 미니 텀블러 키링에 '5배' 되팔이 등장

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

'꽃할배' 이순재가 남긴 한국형 아버지상권위보다 책임이 앞섰다

장기투자 세혜택…개별종목·펀드·ETF에 다 주나

새로운 이슈 보기