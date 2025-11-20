노루페인트, 제51회 국가품질경영대회 '품질경쟁력 우수기업' 선정

친환경·고기능성 도료 등 품질혁신 성과 인정

노루페인트가 서울 강남구 코엑스에서 열린 '제51회 국가품질경영대회'에서 '2025년 품질경쟁력 우수기업'에 선정됐다고 20일 밝혔다.

국가품질경영대회는 산업통상부 국가기술표준원이 주최하고 한국표준협회가 주관하는 국내 최고 권위의 품질경영 시상식으로, 산업현장에서 품질혁신·생산성 향상·고객만족 등에서 탁월한 성과를 창출한 기업을 선정한다.

노루페인트 수성페인트 순&수 올커버. 노루페인트 AD 원본보기 아이콘

노루페인트는 최근 수년간 친환경성·내구성·시공성 향상을 핵심 목표로 연구개발을 강화해 왔다. 특히 ▲국내 업계 최초 ISCC 플러스 인증 획득 ▲바이오 생분해 플라스틱 적용 친환경 패키지 출시 ▲국내 최초 CRRC Cool wall 건물외벽 차열페인트 인증 등 고기능성·친환경 기술을 접목한 제품 개발에 집중해 왔다.

국내 최초 페인트 기술연구소를 설립하는 등 글로벌 수준의 품질경쟁력도 확보했다. 기술연구소를 중심으로 건축용, PCM용, 자동차보수용, 일반 공업용 등 전 사업군에 걸친 품질 표준을 고도화해 다수의 친환경 인증 제품을 보유하게 됐다.

올해로 17번째 품질경쟁력 우수기업에 선정된 노루페인트는 객관성·신뢰성·친환경성·고객지향성의 4대 품질경영 가치 원칙 아래 지속가능한 품질혁신 활동, 품질 프로세스 고도화, 고객 VOC 기반 서비스 품질 강화를 이어가고 있다.

노루페인트 관계자는 "앞으로도 친환경 제품 기술, 고기능성 도료 솔루션, 고객 중심 품질경영을 더욱 강화해 산업 현장과 일상에서 고객이 체감하는 품질 가치를 높여가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>