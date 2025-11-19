본문 바로가기
대진대-경성대, 보건과학·약학대 MOU체결…의료분야 전문인재 양성 기대

이종구기자

입력2025.11.19 16:40

대진대학교(총장 장석환) 보건과학대학과 경성대학교(총장 이상근) 약학대학은 교육·연구, 학문 분야 협력을 강화하기 위해 손을 맞잡았다. 양 대학은 지난 17일 부산 경성대학교 약학대학 회의실에서 학술교류 및 공동발전을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

대진대학교 보건과학대학과 경성대학교 약학대학이 지난 17일 부산 경성대학교 약학대학 회의실에서 학술교류 및 공동발전을 위한 양해각서(MOU)를 체결하고 있다. 대진대학교 제공

대진대학교 보건과학대학과 경성대학교 약학대학이 지난 17일 부산 경성대학교 약학대학 회의실에서 학술교류 및 공동발전을 위한 양해각서(MOU)를 체결하고 있다. 대진대학교 제공

이번 협약은 보건·약학 분야에서의 전문성과 교육역량을 바탕으로 양 대학이 긴밀한 협력 체계를 구축하고, 지속가능한 학문적 교류를 추진하자는 취지에서 마련됐다. 협약에는 ▲학생 및 교원 교류 ▲공동연구 및 학술행사 개최 ▲학술자료 및 정보 교환 ▲기타 상호 합의한 분야 등 실질적인 협력 방안이 포함됐다.


협약식에는 대진대학교 보건과학대학 채원석 학장과 경성대학교 약학대학 강재선 학장을 비롯해 양교 주요 관계자들이 참석해 상호 협력 의지를 다졌다.

두 대학 관계자는 "이번 협약을 계기로 양 대학 간 교육·연구 네트워크가 더욱 활성화되기를 기대한다"며 "특히 보건과학과 약학의 연계는 생명과학과 ICT 기술을 융합해 새로운 치료법을 개발하는 BT융합형 전문가 양성, 바이오 R&D 경쟁력 강화, 의료분야 전문인재 양성으로 경기북부 의료 접근성 제고 및 공공의료 정책 환경 변화에 대응할 수 있는 기반이 될 것"이라고 말했다.


이번 체결을 통해 대진대학교는 최근 선정된 의과학전문대학원과 함께 약학분야를 확대함으로써 의료분야 교육 및 연구를 한층 강화할 계획이다.


한편, 양 기관은 향후 정례회의와 실무협의를 통해 공동연구, 교과목 개발, 학생참여형 프로그램 운영 등 구체적인 협력 방안을 지속적으로 논의할 방침이다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
