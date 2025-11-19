카카오페이, ESG기준원 통합 A등급 획득

환경 A 사회 A+ 지배구조 A

사회 2등급·지배구조 1등급↑

카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 50,200 전일대비 200 등락률 -0.40% 거래량 275,135 전일가 50,400 2025.11.19 11:36 기준 관련기사 카카오페이 '오래오래 함께가게', 소공진 이사장표창카카오페이, '션과함께'와 소상공인 기부 마라톤 카카오페이, 국내체류 외국인용 '글로벌 홈' 출시 전 종목 시세 보기 close 는 한국ESG기준원(KCGS)이 발표한 2025년 ESG 평가에서 '통합 A등급'을 획득했다고 19일 밝혔다.

평가에서 환경 A, 사회 A+, 지배구조 A등급을 받았다. 사회 부문은 전년 대비 2등급, 지배구조 부문은 1등급 올랐다.

환경 부문에서는 이사회 내 ESG위원회 중심 정기 회의를 열어 주요 환경 이슈와 성과를 점검해왔다. 경영진 핵심성과지표(KPI)에 환경관리지표를 연동했다. 재생에너지 사용 실적을 공개하고 재생에너지 전환율을 꾸준히 높여왔다.

사회 부문에서는 지역사회 참여 중장기 목표를 세우고 상생활동 성과를 공개했다. 안전보건, 정보보호 및 개인정보보호, 인권경영 관련 정책을 마련했다. 위험 요인을 파악 및 관리하는 체계를 운영했다.

지배구조 부문에서는 이사회, 이사회 내 위원회, 개별 사외이사에 대한 평가를 했다. 이사회 단계에서 주요 ESG 중대 이슈별 기회와 리스크를 검토했다.

카카오페이 관계자는 "이번 평가에서 카카오페이 ESG 경영 성과를 다시 한번 인정받았다"라며 "앞으로도 ESG 경영을 핵심 과제 삼아 투명한 정보 공개와 적극적 이해관계자 소통을 통해 지속가능한 성장을 실현하겠다"고 말했다.

한편 카카오페이는 2022년 ESG추진위원회를 출범하고 2023년 핀테크 업계 첫 이사회 산하 ESG 위원회를 설립했다. 지난해 12월 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 기업 지속가능성 평가를 통해 국내 핀테크사 중 유일하게 2년 연속 DJSI코리아 지수에 편입했다. 지난 2월엔 지속가능성 연례보고서 멤버로 2년 연속 선정됐다. 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) ESG 평가에서도 올해 A등급을 받았다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



