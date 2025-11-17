본문 바로가기
프리드라이프, 순국선열의 날 현충원 묘역정화 봉사 진행

최호경기자

입력2025.11.17 10:37

비석 닦기·쓰레기 수거 활동 펼쳐

웅진프리드라이프는 지난 13일 서울 동작구에 위치한 국립서울현충원을 방문해 '순국선열의 날 맞이 묘역정화 봉사활동'을 진행했다고 17일 밝혔다.


올해로 5년째를 맞이한 묘역정화 봉사활동은 웅진프리드라이프 임직원들의 자발적인 ESG(환경·사회·지배구조) 실천의 일환이다.

웅진프리드라이프는 지난 13일 서울 동작구에 위치한 국립서울현충원을 방문해 '순국선열의 날 맞이 묘역정화 봉사활동'을 진행했다. 웅진프리드라이프

웅진프리드라이프 임직원 20여명은 이날 현충탑 참배를 시작으로 위패 봉안당을 방문해 조국을 위해 희생한 이들의 숭고한 뜻을 되새겼다. 이어 순국선열 및 애국지사, 임시정부 요인이 안장된 독립유공자 묘역을 포함해 총 4개 묘역에 걸쳐 1502위의 비석 닦기 및 주변 쓰레기 수거 봉사활동을 진행했다.

웅진프리드라이프 관계자는 "앞으로도 고객의 삶과 사회를 더욱 따뜻하게 만드는 '토탈 라이프케어' 기업으로서 사회적 책임을 다할 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
