본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

강훈식, 다시 '방산 세일즈' UAE·사우디行…최고위급 인사·국부펀드 만난다

임철영기자

송승섭기자

입력2025.11.13 17:41

수정2025.11.13 17:54

시계아이콘01분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전략경제협력 특사 자격으로 출국…"중동은 아주 중요한 지역"
폴란드, 루마니아, 노르웨이 유럽 3개국 이어 두 번째
방산·AI·첨단산업 협력 모델 구축 협의
"李대통령, 국익 수호·국부 창출 당부"

강훈식 대통령 비서실장이 'K-방산' 세일즈를 위해 아랍에미리트(UAE) 아부다비와 사우디아라비아를 잇달아 방문한다. 이재명 대통령이 부여한 전략경제협력 특사 자격이다. 강 실장은 이번 방문 기간 국방·방산 협력은 물론 인공지능(AI)을 비롯해 첨단산업 협력 강화 등을 논의할 계획이다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘



13일 강 실장은 출국길 인천국제공항에서 기자들과 만나 "중동은 우리 경제에 빼놓을 수 없는 아주 중요한 지역"이라며 "그간 협력 성과를 지속적으로 확대 발전시키기 위해서는 변화된 국제정세에 맞춰 협력 방식과 분야도 변해야 한다"고 말했다. 그러면서 "이번 방문을 통해 최고위급 정부 관계자와 국부펀드 의사결정자를 만나 AI·방산·첨단제조·K푸드·K컬처 등 여러 협력분야를 한곳에 모아 실질적이고 손에 잡히는 협력 방안을 만드는 것을 논의하고자 한다"고 부연했다.

강 실장의 지난달 17일 전략경제협력특사로 임명된 이후 폴란드, 루마니아, 노르웨이 등 유럽 국가들은 방문한 바 있다. 특사 자격으로는 이번이 두 번째 출국이다. 강 실장은 앞서 유럽 국가를 방문해 이 대통령의 친서를 전달하고 금융지원·기술협력·방산 스타트업 협력 등을 논의 했다.


그는 "새로운 협력 모델이 만들어내는 성과를 기반으로 주변국가나 유럽 등 제3국으로 공동 진출하는 것도 추진할 수 있을 것으로 기대한다"면서 "불법 계엄과 대통령 탄핵으로 인한 변동성에도 중동국가가 우리에게 보여준 신뢰에 대해 사의를 표하고 보다 근본적으로 국가간 항구적이고 지속가능한 협력체계를 만들 수 있도록 최선의 활동을 다하겠다"고 설명했다.


강 실장은 이번 출장에서 칼리드 빈 무함마드 알 나하얀 UAE 왕세자와 다시 만날 가능성이 있다. 그는 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 성사된 UAE와 양자 정상회담에 이 대통령과 동행했고, 칼리드 왕세자와 따로 면담도 했던 것으로 알려졌다. 이 대통령은 UAE와 양자회담에서 "UAE는 중동에서 유일하게 대한민국과 특별한 전략적 동반자 관계를 맺고 있는 나라"라고 강조하면서 "양국 관계가 한 층 더 발전하기를 기대한다"고 말했다.

UAE는 오랫동안 한국의 무기체계에 높은 관심을 보여왔다. 지난 2022년 약 4조원 규모 한국형 탄도탄 요격미사일 체계 '천궁-Ⅱ' 수출 계약을 체결하기도 했다. 강 실장은 다음 주 UAE에서 중동 최대 규모 항공산업 전시회인 두바이 에어쇼가 열리는 만큼, 현지에서 국산 초음속 전투기인 KF-21 등 주요 무기체계와 관련해 적극적인 세일즈를 펼칠 것으로 보인다.


정부는 UAE를 중심으로 K-방산의 중동지역 수출거점을 만들어갈 계획이다. 글로벌 안보 환경이 급변하고 있는 가운데 국가마다 첨단 방산 제품 도입에 대한 관심이 높아지고 있어서다. 앞서 강 실장은 유럽 국가 방문 목적과 관련해 안보 환경 변화에 따른 무기 도입 경쟁 분위기에 한국 방산 기업이 유럽 시장에 본격 진출하고 새로운 성장거점으로 삼을 수 있는 적기라고 판단한다고 밝힌 바 있다. 대통령실은 UAE 이외에 협력을 강화할 중동 국가들은 추후에 공개할 계획이다.


국방·방산 분야 이외에도 AI, 첨단산업 협력 강화도 모색할 것으로 보인다. UAE 인공지능 담당 장관직을 신설하고 AI 분야에서 2030년까지 국내총생산(GDP)의 13.6%를 AI 산업으로 창출한다는 목표를 세웠다. 내년에는 AI와 디지털 산업을 국가정책의 핵심 의제로 채택해 의료·교육·환경 등 공공 분야에 AI 적용을 확대한다는 계획을 세웠다.


강 실장은 '이번 특사 일정에 어떤 마음으로 임하고 있느냐'는 질문에 "이 대통령이 대한민국 국익을 수호할 수 있고 국부를 조금이라도 창출할 수 있다면 마다하지 않고 방문할 것을 말씀하셨다"면서 "지난 유럽 국가 방문에 이어 이번 중동 방문이 새로운 국가의 부를 창출하는 데 기여할 수 있도록 준비하겠다"고 답변했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

3조 전기료 폭탄에 '비상'…"수천억 원씩 감내, 결국 韓제조업 죽이기" 아우성 3조 전기료 폭탄에 '비상'…"수천억 원씩 감내, 결... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

넘치는 관광객에 몸살 난 日…'출국세 폭탄' 예고

세계유산, 런던 '유지' 리버풀 '취소'…종묘는?

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

대장동 항소포기 일파만파與 "국정조사"vs野 "공소 취소 폐지"

1~9월 나라살림 적자 102.4조 역대 두 번째

새로운 이슈 보기