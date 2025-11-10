본문 바로가기
강수현 시장, 양주시 대형폐기물 시스템에 AI·QR 접목

이종구기자

입력2025.11.10 18:12

강수현 양주시장, 시민 편의 최우선…전국 최초 도입

경기 양주시가 인공지능(AI)을 기반으로 한 큐알(QR) 대형폐기물 배출서비스를 도입해 시민들이 보다 쉽고 편리하게 대형폐기물을 처리할 수 있는 새로운 시스템을 선보였다.

강수현 양주시장이 10일 인공지능(AI)을 기반으로 한 큐알(QR) 대형폐기물 배출서비스를 확인하고 있다. 양주시 제공

강수현 양주시장이 10일 인공지능(AI)을 기반으로 한 큐알(QR) 대형폐기물 배출서비스를 확인하고 있다. 양주시 제공

시는 현재 (주)같다의 '빼기' 애플리케이션을 활용해 온라인 대형폐기물 배출 시스템을 운영 중이며, 이를 한 단계 발전시켜 인공지능(AI) 기반 큐알(QR) 대형폐기물 배출서비스를 새롭게 도입했다.


이번 서비스는 시민이 분리수거장에 부착된 큐알(QR)코드를 휴대전화로 스캔하면, 별도의 회원가입이나 앱 설치 없이 즉시 대형폐기물을 배출하고 수수료 결제까지 한 번에 처리할 수 있도록 개선된 것이 특징이다.

양주시는 10일 양주고읍 LH13단지에서 강수현 양주시장을 비롯해 (주)같다 고재성 대표, 입주자대표 등 관계자들이 참석한 가운데 서비스 시연회를 열고 본격 운영에 들어갔다.


강수현 양주시장은 "인공지능(AI) 기반 큐알(QR) 대형폐기물 배출서비스를 통해 시민들이 보다 쉽고 편리하게 생활폐기물을 배출할 수 있을 것으로 기대한다"며 "시민 여러분의 적극적인 참여와 활용을 부탁드린다"고 말했다.


한편, 양주시는 (주)같다의 80개 회원 지자체 중 최초로 해당 서비스를 도입했으며, 향후 타 지자체로 확대 적용될 전망이다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
