AI 전환 사업 활발…KT, 3분기 영업익 전년 대비 16% 증가(상보)

는 올해 3분기 연결기준 매출 7조 1267억원, 영업이익 5382억원을 기록했다고 7일 공시했다. 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 7.1%, 16% 증가했다.

KT 측은 "클라우드·데이터센터·부동산 등 주요 그룹사 중심의 성장과 강북본부 부지 개발에 따른 일회성 부동산 분양이익(광진구 롯데이스트폴 아파트)이 반영됐다"고 설명했다. 별도기준 영업이익은 3409억원으로 지난해 3분기보다 0.6% 증가했다.

사업별 매출을 보면, 무선 사업은 5G 가입자 증가로 지난해 3분기보다 4% 증가한 1조8096억원을 기록했다. 전체 무선 가입자 수는 2832만8000명으로 전분기(2749만1000명)보다 90만명 가량 늘었다. 이 중 5G 가입자는 전체의 80.7%를 차지했다.

인터넷, IPTV 등 유선 사업 매출의 경우 1조3319억원으로 전년 동기 대비 1.5% 증가했다.

KT는 인공지능 전환(AX) 사업과 관련해 ▲멀티모델 전략 기반 AI 모델 출시 ▲마이크로소프트 파트너십 상품 출시 ▲KT 이노베이션 허브 등을 중점 추진하고 있다.

최근 KT는 AI 멀티모델 전략의 라인업 3개를 선보였다. 독자 한국적 거대언어모델(LLM) '믿음 K 2.0'을 지난 7월 공개했고, 지난 9월에는 MS 협력 기반의 'SOTA K'와 메타 오픈소스를 활용한 '라마 K'를 순차적으로 출시했다.

MS와 협력해 산업별 맞춤형 AX 로드맵을 컨설팅하는 'KT 이노베이션 허브'도 개소했다. 양사 AX 전문 인력이 협업해 고객이 AX 솔루션을 직접 체험하고 컨설팅을 받을 수 있는 산업별 맞춤형 지원 거점으로 운영될 예정이다.

주요 그룹사 매출의 경우 KT클라우드와 KT에스테이트는 전년 동기 대비 각각 20% 이상 늘었고, BC카드와 KT스카이라이프는 각각 1.4%, 3.9% 감소했다.

KT클라우드는 데이터센터와 AI, 클라우드 사업의 성장세를 이어갔다. 공공 부문을 중심으로 사업 수주가 확대되고 가산 AI 데이터센터 완공으로 안정적인 매출 흐름이 지속될 전망이다. KT에스테이트는 오피스와 호텔 등 임대 부문이 고르게 확대되는 등 전년 동기 대비 매출이 늘었다.

아울러 KT는 무단 소액결제 피해와 개인정보 유출과 관련, 전 고객을 대상으로 유심 무상 교체를 시행하고 있다. KT 측은 "정부 조사에 성실히 협조할 계획이며, 네트워크 안전 확보와 고객 보호조치를 강화하기 위해 총력을 다할 예정"이라고 밝혔다.

KT 이사후보추천위원회는 대표이사 후보군 구성 논의를 시작으로 차기 대표이사 선임 절차를 공식 개시했으며, 연내 대표이사 후보 1인을 확정할 계획이다. 3분기 배당은 주당 배당금 600원으로 오는 20일 지급될 예정이다.

