[포토] 발언하는 손이천 케이옥션 이사

손이천 케이옥션 이사가 6일 서울 중구 롯데호텔에서 아시아경제 주최로 열린 2025 여성리더스포럼 '파워 K-우먼: 내 삶을 바꾼 원동력' 이란 주제로 파워 K-우먼 토크 콘서트에서 발언하고 있다.







