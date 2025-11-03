김경일 시장, '문산 농구장' 준공…청소년과의 약속 지켜

파주시, 청소년 의견 반영 '문산 농구장' 준공

문산 농구장 3면 개방…생활체육 시설 확충

경기 파주시는 '문산 농구장 조성사업'을 완료하고 지난 25일부터 시민에게 개방했다고 3일 밝혔다.

파주시, '문산 농구장' 준공.

이번 사업은 지난 7월 25일 착공해 약 두 달간의 공사를 거쳐 총 3면의 경기장(원코트 1면, 반코트 2면)을 조성한 것이다. 문산 농구장은 지역 청소년의 의견을 반영해 조성된 시설로, 파주시가 역점적으로 추진 중인 생활체육 기반 시설 확충 정책의 일환으로 추진됐다.

앞서 파주시는 2024년 8월 문산 청소년수련관에서 열린 이동시장실을 통해 지역 청소년과 소통하며 "문산지역 내 농구장이 부족하다"라는 건의를 접수했다. 이에 김경일 파주시장은 2025년까지 농구장 2개소를 설치하겠다고 약속했으며, 이번 문산 농구장 준공으로 그 약속을 성실하게 이행하게 됐다.

문산읍은 스포츠 활동 수요가 지속적으로 증가하고 있는 지역으로, 농구장 설치에 따라 주민들의 체력 증진과 건전한 여가문화 조성에 기여할 것으로 기대된다. 또한, 문산천 기존 산책로와 녹지공간을 활용해 시민들이 보다 다양하고 건강한 야외활동을 즐길 수 있는 환경이 마련됐다.

김경일 파주시장은 "앞으로도 시민들의 생활체육 활성화와 청소년 친화도시 조성을 위해 체육시설 확충에 힘쓰겠다"라고 말했다.





파주=이종구 기자



