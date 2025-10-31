본문 바로가기
日 "31일 오후 中·日 정상회담"…희토류·군사문제 논의할 듯(상보)

차민영기자

입력2025.10.31 14:39

수정2025.10.31 14:51

다카이치 총리 취임 후 첫 만남

다카이치 사나에 일본 총리.

일본 정부가 다카이치 사나에 일본 총리와 시진핑 중국 국가주석이 31일 오후 정상회담을 갖는다고 밝혔다고 블룸버그통신이 보도했다.


이는 다카이치 총리 취임 후 첫 중·일 정상회담이 될 전망이다. 양국 정상은 한국 경주에서 열리는 '2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의' 참석을 위해 방한했다.

이번 회담에서는 희토류를 비롯한 자원 및 반도체 장비 수출, 중국의 일본산 수산물 수입 재개 이행, 대만 문제 등이 의제로 다뤄질 것으로 보인다. 또 시 주석은 다카이치 총리에게 역사·대만 문제에서 기존에 일본이 했던 약속을 지키라고 요구할 것으로 관측된다.


다카이치 총리는 중국 선박의 센카쿠(중국명 댜오위다오) 열도 주변 항해, 중국 당국의 일본인 구속 등에 대해 문제를 제기할 가능성이 있다고 일본 언론은 전했다.




차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

