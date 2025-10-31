트럼프, 귀국하자마자 멜라니아 여사와 '핼러윈 행사'

도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 백악관에서 영부인 멜라니아 여사와 함께 핼러윈 행사를 열었다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 워싱턴 D.C. 백악관에서 열린 핼러윈 행사에서 한 소년과 하이파이브를 하고 있다. AFP연합뉴스

AP통신에 따르면 트럼프 대통령 부부는 해가 저물 무렵 마이클 잭슨의 '스릴러(Thriller)' 오케스트라 버전이 울려 퍼지는 가운데 남쪽 정원 잔디밭에 모습을 드러냈다. 트럼프 대통령은 남색 정장에 붉은 넥타이, 'USA'가 새겨진 빨간 모자를 착용했고, 멜라니아 여사는 주황색 원피스 위에 갈색 코트를 걸쳤다.

이번 행사는 트럼프 2기 행정부 출범 이후 백악관에서 열린 첫 핼러윈 기념행사다. 트럼프 대통령은 말레이시아·일본·한국을 잇는 6일간의 아시아 순방을 마치고 귀국한 지 몇 시간 만에 행사를 주재했다. 이날은 연방정부 셧다운이 30일째 이어지던 날이기도 하다.

트럼프 대통령과 멜라니아 여사는 대통령 문장이 새겨진 상자에 담긴 허쉬 초콜릿바와 트위즐러를 아이들과 부모에게 나눠주었다. 백악관 진입로를 따라 길게 늘어선 줄을 본 트럼프 대통령은 "거의 새 무도회장만큼 (줄이) 긴 것 같다"고 농담했다고 AP는 전했다. 그는 초청 가족들에게 자신의 서명이 적힌 선물을 나눠준 뒤 별도의 연설 없이 멜라니아 여사와 함께 자리를 떴다.

트럼프 행정부가 올해 부과한 대중(對中) 관세 여파로 미국 내 수입업체와 소매상, 소비자들이 핼러윈 의상 재고 부족과 가격 상승을 겪고 있지만, 백악관은 예년처럼 풍성한 가을 장식으로 꾸며졌다. 외벽에는 커다란 단풍잎과 붉고 주황빛 국화 장식이 걸렸고, 발코니로 향하는 계단에는 호박들이 줄지어 놓였다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



