트럼프, 이 대통령에게 '사인 야구배트' 선물[경주APEC]

도널드 트럼프 미국 대통령이 경주 한미 정상회담을 계기로 만난 이재명 대통령에게 특별한 인장이 찍힌 야구 배트와 야구공을 선물했다고 김남준 대통령실 대변인이 30일 밝혔다.

김 대변인은 "야구 배트에는 워싱턴 내셔널스 소속 딜런 크루즈 선수의 친필 서명이, 야구공에는 트럼프 대통령의 인장이 각각 담겼다"고 설명했다.

미국 측은 해당 선물에 대해 미국 선교사들이 처음으로 한국에 야구를 소개한 역사에서 비롯된 한미 양국의 깊은 문화적 유대와 공동의 가치를 상징한다고 전했다.

도널드 트럼프 대통령은 이번 정상회담에 앞서 이 대통령으로부터 무궁화대훈장과 경주 금관 모형을 받았다. 트럼프 대통령은 이 선물을 한국 측이 보내는 선박이 아니라, 본인의 에어포스원에 직접 가져가겠다고 말한 것으로 알려졌다.





