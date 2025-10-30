본문 바로가기
Dim영역
정치
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

대통령실

트럼프, 이 대통령에게 '사인 야구배트' 선물[경주APEC]

송승섭기자

입력2025.10.30 16:27

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
도널드 트럼프 미국 대통령이 이재명 대통령에게 선물한 야구용품. 워싱턴 내셔널스 소속 딜런 크루즈 선수의 친필 서명이 담긴 야구 배트와 야구공. 사진=대통령실

도널드 트럼프 미국 대통령이 이재명 대통령에게 선물한 야구용품. 워싱턴 내셔널스 소속 딜런 크루즈 선수의 친필 서명이 담긴 야구 배트와 야구공. 사진=대통령실

AD
원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령이 경주 한미 정상회담을 계기로 만난 이재명 대통령에게 특별한 인장이 찍힌 야구 배트와 야구공을 선물했다고 김남준 대통령실 대변인이 30일 밝혔다.


김 대변인은 "야구 배트에는 워싱턴 내셔널스 소속 딜런 크루즈 선수의 친필 서명이, 야구공에는 트럼프 대통령의 인장이 각각 담겼다"고 설명했다.

미국 측은 해당 선물에 대해 미국 선교사들이 처음으로 한국에 야구를 소개한 역사에서 비롯된 한미 양국의 깊은 문화적 유대와 공동의 가치를 상징한다고 전했다.


도널드 트럼프 대통령은 이번 정상회담에 앞서 이 대통령으로부터 무궁화대훈장과 경주 금관 모형을 받았다. 트럼프 대통령은 이 선물을 한국 측이 보내는 선박이 아니라, 본인의 에어포스원에 직접 가져가겠다고 말한 것으로 알려졌다.




경주=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"매년 170만원씩 따박따박"… 첫 시행 '이 제도' 점검 나선 이억원 금융위원장 "매년 170만원씩 따박따박"… 첫 시행 '이 제도' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

3만개 조명·초대형 트리…백화점 3사, 크리스마스 시즌 돌입

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

"치즈버거 주세요" 트럼프, 경주 호텔서 룸서비스 주문 화제

어도어, '전속계약 분쟁' 1심 승소…뉴진스 "어도어로 복귀 불가능, 항소"

돈풀렸다…1000만원짜리 월세족 우르르

'年 200억달러 한도' 현금투자 못 박은 韓

새로운 이슈 보기