"군함 1척 수주에 기업 300개 고용"…강훈식, 방산 세일즈 위해 독일 출국

강 비서실장, 전략경제협력 특사 자격 출국

562억달러 방산 수주 위해 독일·폴란드로

이재명 대통령 친서 전달하고, 韓 방산 세일즈

"최선을 다해 수주량 늘리는 게 방문 목표"

강훈식 대통령실 비서실장이 19일 '전략경제협력 특사' 자격으로 독일 프랑크푸르트로 출국한다. 강 비서실장은 유럽 주요 방산 협력국을 방문해 이재명 대통령의 친서를 전달하고 우리 방산기업의 수주를 직접 독려할 계획이다.

전략경제협력 특사로 임명된 강훈식 대통령 비서실장이 19일 인천국제공항 제1터미널에서 독일 프랑크푸르트 출국에 앞서 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

대통령실에 따르면 강 실장은 이날 낮 12시25분 독일 프랑크푸르트로 출발하는 루프트한자 비행기에 탑승한다. 강 실장은 출국 전 인천공항에서 기자들을 만나 "방위산업은 파급력이 막강하고 어마어마하다"며 "군함 한 척을 대기업이 수주할 경우에 300개 이상의 1차 협력업체가 고용 창출 효과를 가져올 수 있다"고 강조했다.

그러면서 "대부분의 그런 업체들이 비수도권에 위치한다는 점에서 우리 정부는 매우 중요하게 생각하고 이 문제를 추진해 나갈 것"이라고 부연했다.

강 실장은 독일·폴란드 등 주요 방산 협력국을 방문할 예정이다. 이들 국가와는 총 562억달러(약 79조원) 규모의 방산 수출이 진행 중이다. 앞서 강유정 대통령실 대변인은 "우리나라와 방문국 사이 추진 중인 초대형 방산 무기 도입사업의 사업자 선정과 관련해 주요결정이 임박한 상황이기에 서둘러 방문을 추진하게 됐다"고 설명한 바 있다.

강훈식 "최선을 다해 수주량 늘리는 게 방문 목표"

강훈식 대통령 비서실장, 곽태신 대통령실 국방비서관 등 전략경제협력 특사단이 19일 인천국제공항 제1터미널을 통해 독일 프랑크푸르트로 출국하고 있다. 연합뉴스

강 실장은 "우리나라는 방산 4대 강국이라는 목표를 가지고 실천할 수 있는 모든 노력을 다할 것"이라며 "현재 추진되고 있는 사업 모두를 수주하기는 어렵겠습니다만 최선을 다해서 그 수주량을 늘리는 것을 이번 방문의 목표로 생각하고 있다"고 언급했다.

이어 강 실장은 "초대형 방위 사업의 경우에 단순히 국방부의 노력만으로 되지 않는다는 것이 저희 내부적 결론"이라면서 "금융 지원, 산업 협력 그리고 방산 스타트업의 협력에 이르기까지 많은 분야의 협력이 이루어져야 한다"고 설명했다.

강 실장은 "이 대통령은 국부 창출에 기여할 수 있는 작은 노력이 필요하다면 응당 가야 한다고 말씀하셨다"며 "미래 먹거리를 위해서 조그마한 힘이라도 보태서 나라의 국부 창출에 기여하는 방향으로 노력하겠다"고 부연했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



