철원군, 내년 군정 주요 시책사업 보고회…군민 체감 성과에 집중

2026년 군정 방향 제시

강원도 철원군은 13일부터 16일까지 4일간 군청 상황실에서 '2026년 군정 주요 시책사업 보고회'를 개최한다.

이번 보고회는 민선8기 후반기 군정 성과를 종합적으로 점검하고, 2026년도 대내외 여건을 전망하며 군정의 향후 방향을 설정하기 위한 자리로 마련됐다.

보고회는 이현종 철원군수 주재로 팀장급 이상 간부 공무원이 참석한 가운데 부서별 주요 현안과 신규 시책사업을 보고·토론하는 방식으로 진행된다.

각 부서는 2026년도에 추진할 신규 사업과 군민 체감형 정책과제를 제안하고 부서 간 협업이 필요한 현안에 대해서도 심도 있게 논의할 예정이다.

특히 이번 보고회에서는 민선8기 핵심 사업들의 완성도를 더욱 높이고 지역 여건에 맞는 신규 시책을 발굴함으로써 지속가능한 군정 추진 기반을 마련하는 데 중점을 둘 계획이다.

이현종 군수는 "이번 보고회는 2026년도 군정의 청사진을 구체화하는 중요한 과정"이라면서 "군민이 체감할 수 있는 성과를 달성하고, 철원이 한 단계 더 도약할 수 있도록 모든 역량을 모아 달라"고 당부했다.

한편, 군은 보고회 내용을 바탕으로 논의된 사업의 효과성·시급성 평가와 예산 검토를 거쳐 시책을 확정해 내년도 본예산과 업무계획에 반영할 계획이다.





