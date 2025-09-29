행정시스템 73개 복구…'대구 이전 구축' 4주 소요(종합)

전소 시스템, 대구 이전 구축까지 4주 예상

국민신문고·국가법령정보센터 등 포함

"최대한 일정 당기는 것 목표로 작업"



국가정보자원관리원 화재로 장애가 발생한 647개 시스템 중 73개 시스템이 정상화됐다. 불이 난 전산실에서 직접 피해를 본 96개 시스템이 대구 센터로 이전하는 데에는 약 4주가 걸릴 것으로 전망된다. 이 중에는 국민신문고, 국가법령정보센터 등 국민들이 자주 사용하는 시스템도 포함됐다. 정부는 "인터넷 사용이 어려울 뿐 행정서비스 자체는 방문, 우편 등 대체 수단을 통해 가능하다"고 안내했다.

29일 행정안전부에 따르면 이날 오후 4시 기준 647개 시스템 중 73개 시스템이 복구됐다. 이번에 추가 복구된 시스템은 보건복지부 복지로, 사회보장정보 포털 등 11개다. 추석 연휴를 앞두고 수요가 급증할 것으로 예상했던 우체국 우편, 금융 서비스와 주민등록등본 발급 등 국민 이용 빈도가 높은 정부24 서비스 등은 우선 복구된 바 있다.

앞서 김민재 행안부 차관은 오후 정부세종청사에서 열린 브리핑에서 "96개 시스템의 대구센터 이전 구축을 위해 정보자원 준비에 2주, 시스템 구축에 2주 정도가 소요될 것으로 예상된다"며 "대구센터 입주기업의 협조하에 최대한 일정을 당기는 것을 목표로 한다"고 밝혔다. 이어 "화재 영향이 적은 1∼6전산실 시스템부터 재가동 중이며, 5층 전산실은 분진 청소 후 재기동을 계획 중"이라며 "서버 등 정보시스템은 정전기, 물에 취약하기 때문에 전문업체가 작업하며, 이 작업은 1~2주 정도 소요될 전망"이라고 알렸다.

김 차관은 국민 불편 해소를 위해 장기간 장애가 예상되는 96개 시스템은 대체 수단을 확보하고 있다고 설명했다. 김 차관은 "국민신문고, 통합보훈 등 민원 신청 시스템은 방문·우편 접수 등 오프라인 대체 창구를 운영 중이며 국가법령정보센터는 대체 사이트를 안내하고 있다"고 했다. 예를 들어 국가법령정보센터에서 법률을 검색하지 않고, 국회 입법 홈페이지를 확인하는 방식이다.

'무자격 업체가 배터리 운반에 투입됐다'는 보도 내용에 대해서는 "확인 결과 사실과 다르다"고 설명했다. 김 차관은 "배터리 이전 준비 중 화재가 발생했고, 이때 작업자는 자격을 보유한 전문기술자이자, 화재 부상자이기도 하다"고 말했다. 이재용 국정자원 원장은 "공무원 감독관도 작업 인력으로 확인을 했는데, 실제 그 순간에 작업을 보고 있었는지는 확인해보겠다"고 했다.

데이터센터 이중화 조치가 완전히 이뤄지지 않은 부분에 대해서는 예산 등 문제가 있었다고 설명했다. 이용석 행안부 디지털정부혁신실장은 "민간에서 (데이터센터) 문제가 발생한 뒤 정부에서도 이에 대응하기 위한 연구용역을 해 모델이 도출됐고, 이것을 토대로 국정자원 업무관리시스템을 대상으로 시범사업 진행 중"이라며 "잘못된 모델 방향으로 투자해서 부가적 비용이 발생하는 것보다는, 모델이 확정된 이후 투자하는 것이 좋겠다는 결정이 있었다"고 했다. 국정자원 광주센터의 경우 설립 당시 약 1조원이 투입된 바 있다.

사용 연한 10년이 지나 교체 권고를 받은 배터리를 계속 이용한 이유에 대해서 이 원장은 "해당 배터리 외 다른 배터리 모두 사용 연한이 도래하지 않았고, 1∼2년 정도는 더 쓸 수 있다고 판단했다"며 "이번 사태를 계기로 실제 이상 상태 여부와 상관없이 모든 배터리 제품에 대해서는 권장 기간을 지켜서 사용해야 한다는 교훈을 얻었다"고 말했다.

시스템 장애 복구 시일…서류 제출 연장하고 수수료 면제

정부는 장애 복구시간을 고려해 9월 재산세 납부 기한 등 각종 세금 납부 및 서류 제출 기한은 연장하기로 했다. 기존 오프라인에서 서류를 발급받을 때 발생하는 수수료도 전면 면제했다.

아울러 정부는 110 정부콜센터와 120 민원콜센터를 통해 불편 사항을 상담하고 대체 수단으로 설명하고 네이버, 다음 등 주요 포털에서도 이용할 수 있는 대체 서비스를 실시간으로 안내하고 있다. 이와 함께 기관별로 '민원 전담 지원반'을 가동해 이번 장애로 인해 발생하는 특수 상황에 대응하고 해결방안을 신속하게 마련해 나간다는 방침이다.

김 차관은 "각 중앙행정기관과 지방자치단체는 수기처리 절차를 마련하는 등 대체적 행정 수단들을 강구해 국민들이 불편하지 않도록 업무에 임하고 있다"면서 "투명한 소통을 통해 언론의 궁금증을 해소하고 현 상황을 악용하는 사이버 범죄 예방 노력도 함께 해 나가겠다"고 말했다.

정부는 장애 관련 안내 문자 등을 악용한 스미싱과 같은 온라인 사기가 발생하지 않도록 주의 사항을 공지하고 경찰청 등 관계 부처와 협업해 모니터링도 강화했다. 김 차관은 "다시 한번 이번 장애로 인해 국민의 불편을 끼쳐드린 데 대해 거듭 죄송하다"면서 "장애를 신속히 복구하고, 상황이 안정될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



