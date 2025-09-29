본문 바로가기
[내일 날씨] 광주·전남 흐린 하늘…일교차 10도 안팎

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.29 15:17

29일 오전 광주 북구 우산동 말바우시장에 제수를 구매하려는 주민들로 북적이고 있다. 지역 전통 재래시장인 말바우시장은 2·4·7·9일 장이 열린다. 광주 북구 제공, 연합뉴스

원본보기 아이콘

30일 광주·전남은 종일 흐린 하늘이 이어지고 일교차가 크게 벌어지겠다.


광주지방기상청에 따르면 이날 중국 중부지방에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠다.

아침 최저기온은 15~19도, 낮 최고기온은 25~27도로 예상된다. 서해와 남해 앞바다 물결은 0.5ｍ로 일겠으며, 초미세먼지 농도는 오전까지 '좋음'에서 오후부터 '보통' 수준을 유지하겠다.


기상청 관계자는 "당분간 전남내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 10℃ 안팎으로 크게 나타나는 곳이 있겠으니, 건강관리에 유의해달라"고 당부했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
