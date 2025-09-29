양천구, 국가정보자원관리원 화재 긴급회의 “주민불편 최소화 총력”

재난안전대책본부 가동, 전산망 장애 대응 집중

서울 양천구(구청장 이기재)는 29일 오전 8시 구청 5층 회의실에서 국가정보자원관리원 화재에 따른 전산망 장애 대응 방안을 논의하는 긴급회의를 개최했다. 구청장을 비롯한 부구청장과 국장급 간부공무원들이 참석해 신속한 대응책을 논의했다.

이기재 양천구청장이 시스템 중단 관련해 주민불편 최소화를 당부하고 있다. 양천구 제공. AD 원본보기 아이콘

회의에서는 화재 현황 및 조치 상황, 주민센터 대상 긴급 대응조치 결과, 향후 후속 대응 계획 등이 상세히 검토됐다. 이번 화재는 지난 27일 대전센터에서 리튬배터리 교체 작업 중 발생한 불꽃이 확산되면서 전국 공공기관 전산 시스템 647개가 동시에 장애를 겪는 초유의 사태로 이어진 것이다.

양천구는 사고 직후 재난안전대책본부를 구성해 운영 중이며, 전 부서별 시스템 장애 조사와 장애 상황 안내, 수기 처리 및 기한 연장 등 중앙정부와 협력한 대체 수단 마련에 집중하고 있다. 서비스 이용 불편을 최소화하기 위해 상황 종료까지 긴밀한 모니터링과 조치를 이어갈 계획이다.

이기재 양천구청장은 “이번 화재는 전국적인 전산 마비를 일으킨 중대한 사건”이라며 “구민들의 불편을 최소화하기 위해 모든 행정 역량을 동원해 행정 공백이 발생하지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



