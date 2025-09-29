유진투자증권, 브랜드 팝업 '디톡스 하우스' 오픈

유진투자증권 유진투자증권 001200 | 코스피 증권정보 현재가 3,755 전일대비 35 등락률 -0.92% 거래량 529,386 전일가 3,790 2025.09.29 09:11 기준 관련기사 유진투자증권, 해진공과 선박 조각투자 산업 활성화 업무협약 체결검찰, '홈플러스 사태' 김병주 MBK 회장 귀국길 압수수색 집행유진투자증권, '조인에셋-CSOP자문형 랩' 출시 전 종목 시세 보기 close (대표이사 유창수, 고경모)이 현대인들의 과도한 디지털 의존에서 벗어나 자연과 교감하며 온전한 휴식을 경험할 수 있는 브랜드 팝업 공간 '디톡스 하우스(Detox House)'를 운영한다고 29일 밝혔다.

건강한(Healthy) 금융회사를 지향하는 유진투자증권은 스마트폰, SNS 등 끊임없는 디지털 연결로 과부하 상태에 놓인 현대인들에게 잠시 일상에서 벗어나 자신에게 집중하고, 자연을 온전히 느낄 수 있는 기회를 제공하기 위해 이번 프로그램을 마련했다.

지난 27일부터 다음 달 26일까지 한 달간 남산 서울타워 광장에서 운영되는 이번 브랜드 팝업 공간은 '디지털 디톡스(Digital Detox)'를 주제로 누구나 참여할 수 있는 체험형 프로그램으로 구성돼 있다.

우선 '스마트폰 봉인 이벤트'가 진행된다. 참가자가 일정 시간 동안 스마트폰을 봉인하고 디지털 자극에서 벗어나 자기 자신에게 몰입하며 남산의 가을 풍경을 즐기는 체험형 프로그램이다. 체험을 완료한 참가자에게는 '남산 서울타워 전망대 이용권', '커피 상품권' 등 다양한 경품이 제공된다.

유진투자증권은 참가자들이 휴식과 함께 남산의 정취를 만끽할 수 있도록 팝업 공간에 캠핑 콘셉트의 '릴랙스존'을 조성했다. 또한 'N시 짓기', '그림 그리기' 등 참여형 프로그램을 마련해 체험의 재미를 더했으며 활동 후 유진투자증권 브랜드 커뮤니티 '유진라이브'에 후기를 남기면 추첨을 통해 추가 선물도 증정한다.

'남산 숲 해설 걷기 프로그램'도 마련돼 있다. 잘 알려지지 않은 남산 둘레길을 전문 숲 해설가와 함께 한 시간 동안 걸으며 도심 속 자연을 느끼고 심리적 안정과 회복을 얻을 수 있는 프로그램이다. 10월 11일부터 26일까지 매주 주말 총 18회 진행된다. 회당 참여 인원은 20명이며, 다음 달 12일까지 유진라이브를 통해 신청을 받는다. 정원 초과 시 추첨을 통해 참여자가 선발된다.

유진투자증권은 이번 '디톡스 하우스'가 최근 '케이팝 데몬 헌터스'의 세계적인 흥행의 영향으로 서울의 대표 핫플레이스로 주목받는 남산 서울타워 광장에서 진행되는 만큼, 많은 시민이 참여해 '디지털 디톡스' 문화를 경험할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

유진투자증권은 '건강한 생활, 건강한 투자'라는 슬로건 아래, 대중들의 건강한 라이프 스타일을 응원하기 위한 다양한 캠페인을 펼쳐왔다. 상반기에는 여의도 일대를 함께 달리며 러닝에 대한 궁금증을 해소하는 '유진러닝크루(ERC) 클래스'와 개인의 러닝 페이스를 측정하고 맞춤형 운동법을 코칭받을 수 있는 '나의 러닝 페이스 찾기'를 여의나루역 러너스테이션에서 진행한 바 있다. 서울시립미술관과 협업해 시민들이 풍요로운 미술관람을 지원하는 '유진아트체크인' 캠페인도 현재 운영 중이다.

유진투자증권 송경재 전략기획실장은 "디톡스 하우스는 디지털 기기를 내려놓고 스스로에게 집중하는 특별한 경험을 제공하는 프로젝트"라며 "앞으로도 다양한 웰니스 프로그램을 통해 건강한 라이프스타일 확산에 기여하겠다"라고 전했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



