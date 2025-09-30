[혁신의 심장, 기업연구소⑥]"인재육성은 재난대응 수준으로…'기술 명가' 재건해야"

구자균 산기협·LS일렉트릭 회장 인터뷰

"혁신인재본부를 신설해 부처별로 쪼개인 인재 육성 전략 다시 짜야"

"R&D 확대 기업에 조세지원 절실"

"AI 시대 연구도 달라져야‥데이터 기반 연구 역량 강화·산학 간 융합 연구·개방형 협력 확대해야"

편집자주 성장 동력이 꺼져가는 한국 경제에 새로운 심장이 필요하다는 목소리가 높다. 과거 우리 경제의 심장이었던 기업 연구소는 지금 어디를 향하고 있을까. '아시아경제'는 총 4회에 걸쳐 그 해법을 모색한다. '잃어버린 10년'을 딛고 부활한 IBM의 사례를 통해 위대한 연구소의 조건을 탐색하고, '기술보국'을 외쳤던 창업주들의 정신을 되짚어 한국형 R&D 2.0 시대를 위한 정책을 제언하고자 한다. 이번 기획이 우리 경제가 다시 뛸 수 있는 길을 찾는 계기가 되기를 바란다.



한국의 기술과 기업이 동력을 잃고 있다는 지적이 나오는 시점에 아시아경제는 구자균 한국산업기술진흥협회(산기협) 회장을 만나 한국 기업 연구소의 향후 방향에 대한 의견을 들었다. 구 회장은 5만여 기업 연구소의 목소리를 대변하는 산기협의 수장이자, 매년 매출의 5% 이상을 R&D에 투자하며 기술 혁신을 선도하는 LS일렉트릭의 최고경영자(CEO)이다. 현장에서는 경영인으로서 기업 R&D를 이끌고, 협회장으로는 한국 기업연구소의 현실과 미래를 위해 고심 중인 구 회장이 꿈꾸는 우리 기업 연구소의 미래는 무엇일까.

구자균 한국산업기술진흥협회장이 아시아경제와 인터뷰하며 지구본 앞에서 포즈를 취하고 있다.

Q 한국에서는 장수 기업은 있지만 그런 기업을 뒷받침하는 연구소가 떠오르지 않는다. IBM 왓슨연구소 같은 '장수·혁신 연구소'가 나오기 위한 조건은 무엇인가.

A 전문가들은 장수기업의 요건으로 '환경 변화에 대응하는 유연성'을 꼽는다. 그 유연성의 힘은 결국 기술혁신 역량에서 나온다. 이를 위해서는 기업 리더의 결단과 장기적인 비전이 필수적이다. 단기 성과에 매몰되지 않고, 불확실성 속에서도 R&D 투자를 줄이지 않는 경영자의 리더십이 있어야 한다.

젠슨 황 엔비디아(NVIDIA) 최고경영자는 좋은 예이다. 그는 파산 위기 속에서도 그래픽처리장치(GPU)를 단순한 게임 부품이 아닌 미래 산업의 핵심 인프라로 보고 과감히 투자해 오늘날 AI 혁신의 중심에 섰다. 이처럼 기업 내부적으로 기술리더의 의사결정이 경영전략과 직결되도록 위상과 역할을 강화해야 한다. 동시에 정부는 장기적으로 R&D 투자를 지속하는 기업에 파격적인 세제 혜택을 제공해, 기업이 안심하고 장기간 연구개발에 투자할 수 있는 환경을 조성해야 한다.

Q AI 시대를 맞아 기업 연구소는 어떻게 달라져야 하는가. AI 전환의 시대에 정부의 역할은 무엇인가.

A AI는 연구개발 방식을 근본적으로 바꾸는 게임체인저이다. 과거 수십 년 걸리던 신약 후보 물질 발굴 과정이 AI 덕분에 몇 개월 단위로 단축되고 있다. 이러한 변화 속에서 기업 연구소는 세 가지 방향으로 나아가야 한다. 첫째, 데이터 기반 연구 역량 강화. 둘째, 산업·학문 간 융합 연구. 셋째, 개방형 협력 확대이다. AI 기술과 데이터는 특정 기업 혼자만의 역량으로는 한계가 분명하기 때문이다.

정부의 역할은 더욱 막중하다. 지금처럼 각 부처가 AI 정책을 따로 만들고 예산을 집행하는 방식으로는 글로벌 속도전을 따라갈 수 없다. 국가의 명운이 걸린 AI 경쟁에서 승리하기 위해서는 범부처를 아우르는 강력한 컨트롤타워가 필수적이다.

그런 의미에서 17년 만에 부활하는 '과학기술부총리' 제도에 거는 기대가 매우 크다. 과거 과기부총리 체제는 국가 R&D 정책의 중복을 막고 효율성을 높이며 과학기술계의 구심점 역할을 성공적으로 수행했다. 이제 다시 돌아온 과기부총리가 대통령 직속 '국가AI전략위원회'와 긴밀히 협력하며, 부처 간 칸막이를 허물고 국가 차원의 AI 전략과 R&D 예산을 총괄 조정해야 한다. 산업 현장의 목소리가 국가 정책에 제대로 반영될 때, 대한민국이 진정한 AI 강국으로 도약할 수 있을 것이다.

Q AI 시대에 각국의 기업들이 막대한 투자로 대응하고 있다. 과거에는 상상도 하기 힘들었던 금액들이 터져 나온다. 우리 기업의 R&D 투자를 늘리기 위해 정부에 바라는 점이 있다면 무엇인가.

A 기업들이 겪는 가장 큰 어려움은 '연구개발 인건비 등 운영비 부담'과 '장기 투자 여력 부족'이다. 이러한 상황에서 기업의 투자를 늘릴 가장 효과적인 방법은 단연 세제 지원이다. 조세지원은 기업이 R&D 투자 과정에서 부담하는 리스크를 줄여주고, 도전적인 분야에 과감히 투자하도록 유도하는 긍정적인 효과가 있다.

산기협은 올해 정부에 ▲세액공제를 바로 현금으로 환급해주는 'R&D 세액공제 환급제' ▲세금 감면 권리를 다른 기업에 팔 수 있게 하는 'R&D 세액공제 거래제' ▲R&D 투자를 조금이라도 늘린 기업에 보너스 혜택을 주는 'R&D 투자 증가분 인센티브' 등을 제안했다. 이러한 제도들이 도입된다면 기업의 자금 순환이 원활해지고 더 많은 투자를 유도할 수 있을 것이다.

Q 우리 기업 연구의 현주소를 어떻게 평가하는가. 아쉬운 점과 보완할 점은 무엇인가.

A 우리나라의 연구개발 역량은 세계적으로 높은 수준이다. 2023년 기준 국가 총 연구개발비는 약 119조 원으로 세계 5위 수준이고, 기업이 이 중 79%를 담당하며 국가 기술 경쟁력의 주축이 되고 있다. 하지만 경기 침체, 공급망 충격 등으로 기업 현장의 어려움이 커지며 R&D도 위축되고 있는 것이 현실이다.

가장 아쉽고 시급한 부분은 역시 인재 확보이다. 저출생·고령화로 산업 전반의 인력난이 심각하지만, 국가 기술력에 직결되는 기업 연구개발 인력 부족은 더 치명적이다. '인재 확보가 곧 재난 대응'이라는 위기 인식으로 국가적인 총력을 기울여야 한다. 이를 위해 부처별로 흩어져 있는 인력지원 사업을 통합 관리할 수 있는 '(가칭)혁신인재본부'를 신설하고, 산업계가 필요로 하는 인재를 체계적으로 육성하는 종합적인 로드맵을 마련해야 한다.

구자균 한국산업기술진흥협회장이 아시아경제와 인터뷰하고 있다.

Q 역시 사람이 핵심이다. 그렇다면 기업 연구자들의 사기를 높이기 위한 대책은 무엇인가.

A 결국 대한민국의 미래는 기업 연구자들에게 달려있다. 현장에서 느끼는 점은, 연구자에게 단순한 보상보다 더 중요한 것은 자부심과 존중이라는 사실이다. '내 연구가 국가 발전에 기여한다'는 확신을 줄 때 연구자들은 더욱 열정적으로 매진한다.

미국은 우수 연구자에게 기술혁신 훈장을 주고, 영국은 앨런 튜링('컴퓨터 과학과 인공지능(AI)의 아버지'로 불리는 영국의 천재 수학자이자 암호학자)을 화폐에 새겨 그 공로를 기린다. 우리나라도 연구자 포상을 확대하고 사회적 위상을 높여야 한다. 그런 의미에서 내년 2월 시행되는 '기업부설연구소법'에 '기술개발인의 날'이 국가기념일로 지정된 것은 민간 연구자들의 자긍심을 높일 매우 의미 있는 진전이라고 생각한다.

◆구자균 LS일렉트릭 겸 한국산업기술진흥협회(산기협) 회장은 누구=구 회장은 고려대학교 법학과를 졸업하고 미국 텍사스대에서 경영학 박사 학위를 받은 1993년부터 국민대학교와 고려대학교 국제대학원에서 경영학 교수로 활동했다. 이후 2005년, LS산전(현 LS일렉트릭) 관리본부 부사장으로 합류하며 경영자로 변신했다. 2014년 LS일렉트릭의 회장에 취임한 후 전력기기 제조업체인 LS일렉트릭을 스마트 에너지 솔루션 기업으로 변신시켰다. R&D에 대한 확고한 신념으로 매출의 5% 이상을 꾸준히 R&D에 투자하며 디지털 전환과 친환경 기술 개발을 주도했다. 2021년부터는 5만여 기업 연구소의 목소리를 대변하는 한국산업기술진흥협회장을 맡아, 기업 R&D 활성화를 위한 정책 제언과 지원에 앞장서며 대한민국 산업계 전체의 기술 발전을 이끄는 리더로 나섰다.





백종민 테크 스페셜리스트 cinqange@asiae.co.kr



