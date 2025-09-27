정부24·우체국 금융 등 우선 복구…"파급효과 큰 서비스부터"

행정안전부는 26일 대전 국가정보자원관리원 화재로 정부 업무시스템 647개 가동이 중단된 것과 관련해 "정부24, 우체국 금융 등 대국민 파급효과가 큰 장애부터 복구하겠다"고 27일 밝혔다.

김민재 행안부 차관은 이날 정부서울청사 긴급 브리핑에서 "오늘 오전 6시 30분경 배터리 화재는 진압됐지만, 국가정보자원관리원 대전본원 업무 시스템 647개가 가동이 중단된 상황"이라면서 "우체국 금융과 우편 등 대국민 파급효과가 큰 주요 정부 서비스 장애부터 신속히 복구하겠다"고 말했다.

행안부에 따르면 투자 혹은 장애 발생 시 복구의 우선순위 등 중요도에 따라 국가 정보 시스템을 1단계부터 4단계로 분류한다. 이중 이용자 수나 파급효과 등을 고려해 1~2등급을 특히 중요하게 다룰 주요 정보 시스템으로 보고 있다.

행안부 측은 "1등급 정보 시스템에 장애가 발생한 경우는 서비스 연속성 계획에 따라 수기 접수 처리 체계, 대체 사이트 안내 등 필요한 조치를 즉시 취할 수 있도록 해당 기관에 협조를 요청했다"고 했다.

행안부 관계자는 "우체국 금융, 우편뿐만 아니라 '정부 24'처럼 국민들이 많이 사용하는 정부 사이트도 우선 복구 순위가 될 것"이라면서 "이후 단계적으로 복구를 확대하겠다"고 말했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>