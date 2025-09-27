본문 바로가기
사회
정부24·우체국 금융 등 우선 복구…"파급효과 큰 서비스부터"

오주연기자

입력2025.09.27 10:05

행정안전부는 26일 대전 국가정보자원관리원 화재로 정부 업무시스템 647개 가동이 중단된 것과 관련해 "정부24, 우체국 금융 등 대국민 파급효과가 큰 장애부터 복구하겠다"고 27일 밝혔다.


연합뉴스

연합뉴스

김민재 행안부 차관은 이날 정부서울청사 긴급 브리핑에서 "오늘 오전 6시 30분경 배터리 화재는 진압됐지만, 국가정보자원관리원 대전본원 업무 시스템 647개가 가동이 중단된 상황"이라면서 "우체국 금융과 우편 등 대국민 파급효과가 큰 주요 정부 서비스 장애부터 신속히 복구하겠다"고 말했다.

행안부에 따르면 투자 혹은 장애 발생 시 복구의 우선순위 등 중요도에 따라 국가 정보 시스템을 1단계부터 4단계로 분류한다. 이중 이용자 수나 파급효과 등을 고려해 1~2등급을 특히 중요하게 다룰 주요 정보 시스템으로 보고 있다.


행안부 측은 "1등급 정보 시스템에 장애가 발생한 경우는 서비스 연속성 계획에 따라 수기 접수 처리 체계, 대체 사이트 안내 등 필요한 조치를 즉시 취할 수 있도록 해당 기관에 협조를 요청했다"고 했다.


행안부 관계자는 "우체국 금융, 우편뿐만 아니라 '정부 24'처럼 국민들이 많이 사용하는 정부 사이트도 우선 복구 순위가 될 것"이라면서 "이후 단계적으로 복구를 확대하겠다"고 말했다.




오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
