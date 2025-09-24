본문 바로가기
강원도, '춘천국제물포럼 2025' 25일 개회…물 관리 해법 모색

이종구기자

입력2025.09.24 08:27

'지속가능한 미래를 위한 물'을 대주제로
국내외 전문가와 물 관리 해법 모색

올해로 제23회를 맞이하는 '춘천국제물포럼 2025'가 오는 25일부터 26일까지 이틀간 춘천 세종호텔에서 열린다.

'춘천국제물포럼 2025' 포스터. 강원특별자치도 제공

'춘천국제물포럼 2025' 포스터. 강원특별자치도 제공

이번 포럼은 (사)춘천국제물포럼이 주최하고 강원특별자치도, 춘천시, 한강수계관리위원회 등이 후원한다.


행사에는 국내외 물 관련 전문가와 학계, 기업, 시민사회가 폭넓게 참여하며 '지속가능한 미래를 위한 물(Water for a Sustainable Future)'을 대주제로 기후변화와 에너지 전환 등 시대적 과제 속에서 물관리의 새로운 비전을 모색한다.

포럼에서는 전 세계적으로 주목받고 있는 '지속가능성'을 핵심 화두로, 기후변화와 물 부족 등 인류가 직면한 주요 물 환경 이슈를 다룬다. 개회식과 기조연설을 비롯해 총 11개 세션에서 발표와 토론이 이어진다.


주요 세션 주제는 △넷 제로(Net Zero)를 향한 물 관리 과제 △발전용 댐의 물 관리 △소양강댐 건설 50년 성과와 협력 방안 △4대강 물 관리 이슈 △지속가능 농업과 농업용수 확보 △동해안 물 부족 대책 등으로 다양한 의제가 다뤄질 예정이다.


윤승기 강원특별자치도 산림환경국장은 "이번 포럼이 '물의 도시 춘천'을 중심으로 국제적 연대와 협력에 기여하는 계기가 되길 바란다"며 "지속가능한 미래를 위한 물 관리 비전이 제시되기를 기대한다"고 밝혔다.

한편, '춘천국제물포럼 2025'는 국내외 물 관리에 대한 관심 제고를 위해 행사 종료 후 '춘천국제물포럼 유튜브 계정'을 통해 세션별 녹화 영상을 공개할 예정이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

