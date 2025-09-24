'유엔총회 연설' 李대통령 "'END 이니셔티브'로 한반도 새 시대 열겠다"

이재명 대통령, 유엔총회 7번째 연설자로 나서

교류(Exchange)·관계 정상화(Normalization)·비핵화(Denuclearization) 제시

"적대와 대결의 시대 종식(END)하고, '평화공존과 공동 성장' 새 시대 열어야"

"12·3 친위쿠데타 극복, 국제사회 완전 복귀" 선언

이재명 대통령이 23일(현지시간) 제80차 유엔총회 기조연설에서 한반도 평화 프로세스의 새 틀로 'END(Exchange·Normalization·Denuclearization) 이니셔티브' 구상을 밝히고 세계 평화와 번영에 기여하기 위한 책임과 역할을 다하겠다고 했다. 이 대통령은 "가장 확실한 평화는 싸울 필요가 없는 상태"라며 "교류(Exchange), 관계 정상화(Normalization), 비핵화(Denuclearization), 즉 'END'를 중심으로 한 포괄적 대화로 한반도에서 적대와 대결의 시대를 종식(END)하고, '평화공존과 공동 성장'의 새 시대를 열어나가야 한다"고 말했다.

이 대통령은 이날 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회 고위급 회기 7번째 기조연설자로 나서 남북 간 신뢰 회복을 첫걸음으로 제시하며 "대한민국 정부는 상대의 체제를 존중하고, 어떠한 형태의 흡수통일도 추구하지 않을 것이며, 일체의 적대 행위를 할 뜻이 없음을 다시 한번 분명히 밝힌다"면서 이런 구상을 밝혔다. 이 대통령이 'END 이니셔티브' 구상을 밝힌 것은 이번이 처음이다.

그러면서 이 대통령은 "취임 직후 대북 전단 살포와 대북 방송 중단 등의 조치를 선제적으로 취했다"며 "앞으로 우리 정부는 남북 간 군사적 긴장 완화와 신뢰 회복의 길을 일관되게 모색할 것"이라고 했다. 이어 이 대통령은 "남북 관계 발전을 추구하면서, 북미 사이를 비롯한 국제사회와의 관계 정상화 노력도 적극 지지하고 협력하겠다"고 말했다. 비핵화와 관련해서도 "핵과 미사일 능력 고도화 '중단'부터 시작해, '축소'의 과정을 거쳐 '폐기'에 도달하는 실용적, 단계적 해법에 국제사회가 지혜를 모아야 한다"고 재차 언급했다.

이 대통령은 또 한국이 지난해 말 민주주의를 뒤흔든 '12·3 비상계엄'을 극복하고 국제사회에 완전히 복귀했다고 선언했다. 이 대통령은 "한때 민주주의와 평화가 위기에 처했지만, 대한민국은 그때마다 불굴의 저력으로 일어섰다"면서 "친위쿠데타로도 민주주의와 평화를 염원하는 대한국민의 강렬한 의지를 꺾을 수 없었다"고 말했다.

이 대통령은 "지난 겨울, 내란의 어둠에 맞서 대한민국 국민들이 이뤄낸 '빛의 혁명'은 유엔 정신의 빛나는 성취를 보여준 역사적 현장이었다"면서 '당신이 나를 밝은 쪽으로, 빛이 비치는 쪽으로, 꽃이 핀 쪽으로 끌고 가기를 바랍니다'라는 노벨문학상 수상자 한강 작가의 소설 <소년이 온다> 속 문장을 인용하기도 했다.

그러면서 이 대통령은 "대한민국은 민주주의를 향한 여정을 함께할 모든 이들에게 '빛의 이정표'가 될 것"이라며 "유엔총회에서, 세계 시민의 등불이 될 새로운 대한민국이 국제사회에 완전히 복귀했음을 당당히 선언한다"고 했다.





뉴욕(미국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



