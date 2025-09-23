동명대, ‘취업ON! 직무별 포트폴리오 실전캠프’ 열어

졸업생·졸업예정자 대상 실무 중심 포트폴리오 완성 지원

동명대학교 대학일자리플러스센터는 지난 17일 부산 서면 스페이스 허브에서 '2025 취업ON! 직무별 포트폴리오 실전캠프'를 개최했다.

이 캠프는 졸업생과 졸업예정자를 대상으로 실제 채용 현장에서 요구되는 전문적이고 실무 중심의 포트폴리오 완성을 지원하는 특화 프로그램이다.

프로그램은 IT·디자인·마케팅 분야별 각 10명을 선발해 소규모 집중 지도로 진행됐다.

참가자들은 현직자의 특강을 통해 직무별 최신 포트폴리오 트렌드를 학습한 뒤, 1:1 맞춤형 컨설팅을 통해 본인의 자료를 실무 수준으로 보완했다. 특히 현장에서 직접 포트폴리오를 수정하며 즉각적인 피드백을 반영하는 실습형 방식으로 진행돼, 기업이 선호하는 포맷과 차별화 전략을 체득할 수 있었다.

취업지원센터 박효식 센터장은 "졸업생 맞춤형 지원이 절실한 시기에, 취업 준비생들이 자신의 강점을 직무에 맞게 시각화하고 경쟁력을 강화하는 기회가 됐다"며 "재학생뿐 아니라 졸업생까지 아우르는 맞춤형 취업지원 체계를 확대해 나가겠다"고 말했다.





