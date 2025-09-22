한국마사회 렛츠런파크 부산경남, ‘도박문제 인식주간’ 맞아 합동 건전화 캠페인

도박문제 예방·치유에서 신용회복까지… 이용자 보호망 강화

한국마사회 렛츠런파크 부산경남(본부장 엄영석)은 '도박문제 인식주간(9월 15일∼21일)'을 맞아 부산울산도박문제예방치유센터(센터장 김정은), 신용회복위원회 부산경남지역본부(본부장 이창인)와 함께 렛츠런파크 부산경남 이용객을 대상으로 건전화 합동 캠페인을 진행했다.

이 캠페인은 도박 문제에 대한 경각심을 높이고 도박으로 인한 금융 문제까지 통합적으로 지원해 이용자 보호망을 촘촘히 구축하고자 세 기관이 공동 추진한 것이다.

부산울산도박문제예방치유센터와 유캔센터는 현장에 '건전화 캠페인' 부스를 공동 운영하며 ▲도박문제 선별검사(CPGI) ▲헬프라인 1336 홍보 ▲건전한 경마 즐기기 안내 등 예방 활동을 펼쳤다. 현장 참여자들은 즉석 검사를 통해 자신의 도박 습관을 점검하고, 필요 시 전문 상담과 연계될 수 있었다.

이번 합동 캠페인은 각 기관의 경계를 넘어 '이용자 보호'라는 공동 목표 아래 도박문제 예방·치유와 신용회복 지원을 유기적으로 연결했다. 도박문제 대응과 금융 회복 지원이 별개의 서비스가 아닌, 통합적 과정으로 이어질 수 있는 기반을 마련했다는 평가다.

김정은 부산울산도박문제예방치유센터장은 "도박문제는 사회 전체가 함께 해결해야 할 과제이며, 이번 합동 캠페인은 경제적 어려움마저 아우르는 실질적 지원의 계기가 됐다"고 말했다.

또 이창인 신용회복위원회 부산경남지역본부장은 "채무 원인에는 도박으로 인한 재정 파탄도 적지 않다"며 "이번 캠페인은 근본 원인 해결과 신용회복 지원을 알리는 좋은 기회가 됐다"고 말했다.

한국마사회 렛츠런파크 부산경남이 ‘도박문제 인식주간’ 맞아 합동 건전화 캠페인을 실시하고 있다. 렛츠런파크 부산경남 제공 AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>