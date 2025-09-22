본문 바로가기
IT·통합

방통위, 롯데카드 '연계정보' 긴급 점검…법 위반시 과태료 처분(상보)

김보경기자

입력2025.09.22 09:19

주민번호 암호화 한 정보
분리·보관 등 적정성 점검

방송통신위원회가 롯데카드의 고객정보 유출 관련, 안전조치와 관리 실태 등에 대한 긴급 점검을 실시한다.

방통위는 최근 롯데카드 해킹사고로 개인정보와 함께 '연계정보'의 유출 사실이 확인됨에 따라 이에 대한 안전조치 및 관리 실태 등에 대해 긴급 점검을 실시한다고 22일 밝혔다. 연계정보란 주민등록번호 대신 이용자를 식별해 개인별 서비스를 제공할 수 있도록 암호화한 정보다.


방통위 담당 공무원과 한국인터넷진흥원(KISA) 직원 등으로 구성된 점검반은 이날부터 ▲연계정보와 주민등록번호의 분리·보관 및 관리 적정성 ▲저장 및 전송구간 암호화 ▲침해사고 대응계획 적정성 등에 대한 점검을 시작한다.

방통위는 점검 결과 안전조치를 하지 않는 등 위법 사항이 발견되면 정보통신망법 등 관련 법령에 따라 과태료 처분하고, 이용자 보호를 위한 추가적인 조치 방안을 검토할 계획이다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
