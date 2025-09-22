본문 바로가기
"3만건 리뷰 분석"…인테리어 업체 선정 시 가장 중요한 '이것'

최호경기자

입력2025.09.22 09:00

'만족스러운 시공 결과' 1위

오늘의집은 약 3만 건의 시공 리뷰에서 소비자가 인테리어 리모델링 업체 선정 시 가장 중시하는 세 가지 요소를 분석해 22일 발표했다.


오늘의집 인테리어 리뷰에 공통으로 나타난 상위 세 가지 포인트는 ▲만족스러운 시공 결과(28.5%) ▲친절함(20.6%) ▲고객 의견 반영(20.1%)으로 나타났다. 친절한 태도로 고객 의견을 잘 반영해 의도하고 구상한 결과물을 제대로 구현하는 것이 인테리어 업체의 가장 중요한 덕목이라는 분석이다.

오늘의집은 약 3만 건의 시공 리뷰에서 소비자가 인테리어 리모델링 업체 선정 시 가장 중시하는 3가지 요소를 분석해 발표했다. 오늘의집

이어 ▲꼼꼼한 시공(12.1%) ▲합리적인 가격(12%) ▲빠른 대응(11.1%) ▲원활한 소통(11.1%) 등 역시 자주 나타나는 만족 포인트였다. 특히 '합리적인 가격'을 언급하는 리뷰에는 '가성비', '투명하고 상세한 견적' '예산 맞춤' '추가 비용 없음' 등이 덧붙였다.

오늘의집 인테리어에는 약 1만9000여개 업체에 대한 리뷰 약 3만건이 등록돼 있다. 각 인테리어 업체를 클릭하면 인공지능(AI)으로 해당 업체의 리뷰에 가장 많이 언급된 키워드 분석 결과를 상단에서 확인할 수 있다.


남형주 오늘의집 O2O 리드는 "라이프스타일에 대한 관심이 높아지며 내 집을 취향대로 꾸미는 인테리어 시공의 수요는 점점 높아질 것"이라며 "고객 인생의 큰 결정인 만큼 믿을 수 있는 시공을 할 수 있도록 앞으로도 다양한 서비스를 선보일 것"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
