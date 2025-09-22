안성호 에이스경암 이사장, 추석 맞아 백미 7000포 기부

에이스경암, 27년째 '명절 쌀 나눔' 이어와

쌀값 급등에도 설보다 기부량 늘려

'기업 이윤을 사회에 환원한다' 경영철학 계승

안성호 에이스경암 이사장은 추석을 맞아 1억9000만원 상당의 백미 7000포를 성남시에 기탁했다고 22일 밝혔다. 안 이사장이 기탁한 백미는 성남시 관내 독거노인과 소년·소녀 가장들에게 전달될 예정이다.

에이스경암은 1999년부터 매년 설과 추석 명절마다 한 해도 빠짐없이 취약계층을 위한 백미 기부를 실천해 왔다. '명절만큼은 그 누구도 소외되어서는 안 된다'는 신념 아래 진행된 나눔 활동은 지난 27년간 누적 기부량 16만7760포에 달한다. 금액으로 환산하면 약 40억2000만원에 이르는 규모다.

안성호 에이스경암 이사장. 에이스침대 AD 원본보기 아이콘

에이스경암은 최근 쌀값 급등으로 비용 부담이 커졌음에도 지난 설보다 500포 늘어난 7000포를 기부했다. 경기 불확실성으로 기업 사회공헌 활동이 위축될 수 있는 상황 속에서도 생계비 부담이 커진 취약계층을 위한 이사장의 마음이 반영됐다.

안 이사장은 선친의 '기업 이윤을 사회에 환원한다'는 경영철학을 계승하며 ▲루게릭 요양병원 기부 ▲에이스경로회관 운영 ▲사랑의 연탄 나눔 봉사활동 등 다양한 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천하고 있다.

안 이사장은 "이번 기부가 어려운 이웃들에게 작은 힘이 되어 따뜻한 명절을 보내는 데 보탬이 되기를 바란다"며, "앞으로도 소외된 이웃과 지역사회가 가장 필요로 하는 순간에 도움을 전할 수 있도록 ESG 경영을 지속해서 실천해 나가겠다"고 밝혔다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



