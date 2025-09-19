동두천시, 보산동 관광특구 '뮤직 스트리트' 준공

경기 동두천시(시장 박형덕)는 보산동 외국인관광특구 뮤직 스트리트 조성사업을 성공적으로 마무리하고 준공했다고 19일 밝혔다.

동두천시가 보산동 외국인관광특구 뮤직 스트리트 조성사업을 성공적으로 마무리하고 준공했다. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 보산동 관광특구를 찾는 시민과 관광객에게 음악과 어울리는 감성적인 보행 환경을 제공하고, 체류 시간을 늘려 지역 상권 활성화에 기여하기 위해 추진됐다.

주요 사업 내용은 ▲화단 정비 및 사철나무 등 사계절 식재가 가능한 수목 식재 ▲버스킹 무대 정비 ▲루미나리에 조명 재정비 ▲고보조명 설치를 통한 야간 경관 개선 등이다.

특히 기존에 산발적으로 배치되어 도시 미관을 해치던 화분을 일괄 정비해 산뜻하고 세련된 거리 경관을 조성했으며, 공방거리와 클럽거리에 설치된 고보조명은 방문객의 시선을 사로잡아 야간에도 활기 넘치는 거리를 연출할 것으로 기대된다.

박형덕 시장은 준공 현장을 직접 방문해 시설물을 점검하고 관계자를 격려하며 "보산동 뮤직 스트리트는 동두천시를 대표하는 관광특구로 자리매김할 중요한 공간"이라며 "앞으로도 체계적인 관리와 유지보수를 통해 시민과 관광객 모두가 즐겨 찾는 명소가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>