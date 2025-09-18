"한일 정부, 이달 말 부산서 정상회담 개최 조율 중"

이달 말 방한을 추진 중인 이시바 시게루 일본 총리와 이재명 대통령과의 정상회담을 부산에서 여는 방향으로 양국 정부가 조율 중이라는 보도가 나왔다.

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리. 연합뉴스

일본 마이니치신문은 18일 외교 소식통을 인용해 이같이 보도했다. 앞서 사퇴를 선언한 이시바 총리는 셔틀 외교 강화를 위해 이달 말께 방한을 추진해왔다.

정상회담 장소로 부산을 논의하는 데에는 지난달 23~24일 방일한 이 대통령 제안에 화답하는 의미로 풀이된다. 당시 이 대통령은 "서울이 아닌 대한민국의 지방에서 뵀으면 좋겠다"고 제안했다.

교도통신도 "이시바 총리가 9월30일부터 10월1일까지 부산을 방문하는 일정을 조율 중"이라고 소식통을 인용해 보도했다.





이관주 기자



