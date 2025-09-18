의정부시, 노인일자리 참여자 문화 활동 진행

일자리도 문화도 풍성하게…

경기 의정부시(시장 김동근)는 18일 (사)대한노인회 의정부시지회 노인일자리 참여자를 대상으로 문화 활동을 진행했다.

김동근 의정부시장이 18일 (사)대한노인회 의정부시지회 노인일자리 참여자들과 인사를 나누고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 문화 활동은 지역사회에 기여해 온 노인일자리 참여자의 노고를 격려하고, 정서적 안정과 여가 활동 기회를 제공하고자 마련된 행사로 총 600여 명이 참여했다.

참여자들은 관내 영화관에서 영화를 관람했으며, 상영 전후 서로 담소를 나누는 등 사회적 교류의 시간도 가졌다.

한 참여자는 "오랜만에 영화관에서 영화를 보니 기분이 새롭고 즐거웠다"며 "일자리에 참여하면서 문화생활의 기회까지 마련해 줘 감사하다"고 전했다.

김동근 시장은 "이번 영화 관람이 어르신들에게 새로운 활력이 돼 일상생활에도 활기가 넘치길 기대한다"며 "앞으로도 어르신들이 활기차고 건강한 노후를 보내실 수 있도록 다양한 프로그램을 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.

한편, 시는 이날 행사에 앞서 9월 8일부터 11일까지 의정부시니어클럽 주관으로 노인일자리 참여자 1100여 명을 대상으로 영화 관람을 실시했다. 이 외에도 관내 노인일자리 수행기관을 통해 연 1회 이상 야외 체험, 영화 관람 등 다양한 문화 활동을 꾸준히 운영하고 있다.

앞으로도 노인일자리 사업의 확대뿐 아니라 여가와 복지까지 세심하게 챙겨 노인의 삶의 질 향상을 도모할 방침이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>