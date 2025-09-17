강진군, 소상공인 교육…"골목상권 경쟁력 강화"

전남 강진군이 지역 소상공인과 예비창업자를 대상으로 한 역량 강화 교육을 열고 실전 경영 전략과 지원책을 공유했다고 17일 밝혔다.

강진군 청사 전경. AD 원본보기 아이콘

전날 진행된 이번 교육은 소상공인시장진흥공단 문유근 센터장과 강진읍 자율상권활성화추진단 김태균 단장이 맡았다. 주요 내용은 최신 정책과 경영 전략, 골목형 상점가 지정·CS 역량 강화, 지원사업과 온라인 활용법으로 현장에 바로 적용할 수 있다는 점에서 호응을 얻었다.

참가자들은 "지원사업을 직접 들으니 실행 방안을 이해할 수 있었다", "서비스 강화 교육은 현장에서 유용했다"고 평가했다. 상점가 조직화를 준비 중인 단체들도 "조직 결성 과정의 어려움을 해소했다"며 만족감을 드러냈다.

강진원 군수는 "이번 교육이 지역 상권 성장의 발판이 됐다"며 "앞으로도 소상공인과 예비창업자의 안정적 성장을 위해 지원을 이어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>