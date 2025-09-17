본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

제주 가문잔치·고창 용당기 놀이, 미래 무형유산으로 도약

이종길기자

입력2025.09.17 09:00

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국가유산청 내년에 15개 사업 지원
연 최대 2억·최장 3년간 전승 기반 마련

고창 무장읍성 칠거리 당산 용당기 놀이

고창 무장읍성 칠거리 당산 용당기 놀이

AD
원본보기 아이콘

국가유산청은 내년 '미래 무형유산 발굴·육성 사업' 지원 대상으로 '제주 가문잔치와 음식문화', '고창 무장읍성 칠거리 당산 용당기 놀이' 등을 선정했다고 17일 밝혔다.


각 지역에서 전해지나 아직 지정되지 않은 무형유산들로, 국가 또는 시도 무형유산으로 발전할 기회를 얻는다. 조사·연구와 전승 기반 조성에 필요한 비용을 연간 최대 2억 원까지 지원받는다. 성과가 인정되면 기간은 최장 3년으로 늘어난다.

공모에는 예순세 건이 접수됐고, 전문가 심사를 거쳐 열다섯 건이 뽑혔다. 선정된 주요 사업은 ▲전통 혼례와 음식문화를 기록하는 '제주 가문잔치와 음식문화' ▲무장읍성 주민들의 민속놀이 '고창 무장읍성 칠거리 당산 용당기 놀이' ▲일제강점기에도 이어진 유교 제례 '남원 사직단제' ▲부산 지역 탈놀이 '가락오광대' ▲의례와 음식문화가 어우러진 '진주화반' 등이다.


진주화반

진주화반

원본보기 아이콘

해당 지자체들은 내년 상반기부터 현황 조사, 학술대회, 공개 토론회, 지역 축제 등을 열어 무형유산 보존의 필요성을 알리고 사회적 공감대를 넓혀갈 예정이다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] "오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…낼 돈만 3500만원

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

성산일출봉서 치파오 입고 춤춘 中 관광객들…"민폐다" vs "어때서"

이억원 만난 李 대통령 "부친이 만원은 적어 억원으로 지으셨다죠?"

'20억' 시세차익 '래미안원펜타스' 인기 들끓더니…일부 위장전입

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

"대기 인원만 수십만~수백만"…먹통된 추석 기차표 예매

새로운 이슈 보기