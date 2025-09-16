본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

인권위 "정신병원서 폭력적 언행 없이 격리·강박하면 인권침해"

이은서기자

입력2025.09.16 16:35

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국가인권위원회(인권위)는 정신병원에서 특별한 상황이 없었음에도 환자를 부당하게 격리·강박하는 것은 인권침해에 해당한다고 16일 밝혔다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

인권위에 따르면 한 정신병원 입원환자는 폭력적 언행을 하지 않았음에도 부당하게 격리·강박됐다며 지난 3월 인권위에 진정을 제기했다.

병원 측은 입원 수속 시 '병동에서 격리·강박될 수 있다'고 사전에 고지했기 때문에 문제가 되지 않는다고 했다. 하지만 인권위는 "격리·강박은 구체적인 상황과 사유에 의해서만 시행되어야 하고, 환자의 포괄적 사전 동의를 근거로 내세워 임의로 실시해서는 안 된다"고 판단했다. 이때 구체적 상황이란 보건복지부의 '격리·강박 지침'에 따라 자살 또는 자해 위험, 폭력성이 높아 다른 사람을 해할 위험이 높은 상황 등을 말한다.


인권위는 해당 병원의 격리·강박 기록지가 보건복지부의 2019년 개정 전 격리·강박 지침 양식임을 지적하고, 현행 지침에 부합하는 기록지를 사용할 필요가 있다고 말했다. 또한 인권위는 병원 내 모든 직원을 대상으로 격리·강박을 시행하는 경우의 법적 요건과 기록 등을 숙지하도록 직무 교육을 실시할 것을 권고했다.




이은서 기자 libro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원 벌어"…6년차 택배기사 얼마나 모았나 봤더니 "토할 때까지 뛰어 한달 1200만원 벌어"…6년차 택... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…낼 돈만 3500만원

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

조희대 때리는 민주당…지귀연을 잡고 싶다?

"비싸고 양 적어" 1혹평 쏟아지더니…요식업 잘나가던 '이장우 카레집' 9개월 만에 폐점

"이러다 주민들 다 죽겠다"…잇단 논란 울릉도 발길도 뱃길도 뚝

金보다 폐기물…4조원 베팅한 사모펀드

드디어 내손에…韓상륙 '라부부' 한정판 굿즈 사고 사진 찰칵

새로운 이슈 보기