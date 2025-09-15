'외국인 매수세' 코스피, 사상 첫 3400선 돌파…코스닥도 상승

외국인, 코스피서 1880억어치 순매수

삼성전자 2.12%↑ SK하이닉스 1.98%↑

코스피가 15일 외국인 매수세와 함께 사상 첫 3400선을 돌파했다.

15일 오전 9시16분 기준 코스피지수는 전 거래일 대비 14.14포인트(0.42%) 오른 3409.68에 거래됐다. 이날 지수는 12.24포인트(0.36%) 오른 3407.78로 출발한 후 상승폭을 키워 3410선에서 등락을 이어가고 있다. 외국인이 1880억원어치를 순매수하며 상승장을 이끌었다. 기관은 1373억원어치를, 개인은 359억원어치를 각각 순매도하고 있다.

시가총액 상위 종목 중에선 대형 반도체주의 상승세가 두드러진다. 삼성전자(2.12%), SK하이닉스(1.98%), 삼성전자우(1.89%), 삼성물산(1.42%), 삼성생명(1.38%), LG에너지솔루션(0.56%) 등이 상승했다. 반면 한화오션(-2.92%), 기아(-2.93%), 현대차(-2.91%), 두산에너빌리티(-2.30%), 카카오(-2.14%), 현대모비스(-1.59%), HD현대중공업(-1.37%), HD한국조선해양(-1.32%), NAVER(-1.27%), 셀트리온(-0.76%) 등은 하락세를 보였다.

업종별로 보면 증권(4.42%), 전기전자(2.28%), 금속(1.79%), 의료정밀기기(1.39%), 건설(1.20%), 금융(1.20%), 보험(0.98%), 제조(0.91%) 등 업종이 상승했다. 반면 운송창고(-1.96%), 오락문화(-1.81%), 운송장비부품(-1.58%), 일반서비스(-1.21%), 기계장비(-1.06%), 전기가스(-0.99%), IT서비스(-0.69%), 음식료담배(-0.67%) 등 업종은 하락세를 나타냈다.

15일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 오전 9시3분 기준 코스피는 전장보다 20.22포인트(0.60%) 오른 3415.76에서 거래됐다.

코스닥지수는 같은 시간 전날 대비 1.96포인트(0.23%) 오른 849.04를 기록했다. 이날 지수는 2.56포인트(0.30%) 오른 849.64로 출발했다. 개인이 842억원어치를 사들이고 있다. 외국인은 550억원어치, 기관은 212억원어치를 순매도하고 있다.

시가총액 상위 종목 중에선 HPSP(8.87%), 레인보우로보틱스(3.14%), 케어젠(2.09%), 에코프로(2.04%), 에코프로비엠(1.51%), 리노공업(1.22%), 이오테크닉스(1.15%) 등이 상승했다. 반면 파마리서치(-2.80%), 보로노이(-2.75%), 에이비엘바이오(-1.90%), HLB(-1.79%), 삼천당제약(-1.65%), 코오롱티슈진(-1.61%), 에스엠(-1.54%), 휴젤(-1.40%), 클래시스(-1.09%), 리가켐바이오(-1.04%) 등은 하락세를 나타냈다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



