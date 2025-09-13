본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

코로나19 확산세 10주째…9월 첫주 입원환자 433명

오수연기자

입력2025.09.13 15:45

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"이달까지 유행 지속 전망"

질병관리청이 코로나19 입원환자가 9월 첫 주에도 늘며 10주째 증가세를 이어가고 있다며 이달까지 유행이 지속될 것으로 내다봤다.


12일 질병청에 따르면 질병청의 표본 감시 대상 병원급 의료기관 221곳의 올해 36주차(8월31일∼9월6일) 코로나19 입원환자 수는 433명으로 전주 406명보다 27명 늘었다. 10주 연속 증가한 것이다.

코로나19 확산세 10주째…9월 첫주 입원환자 433명
AD
원본보기 아이콘

올해 누적 코로나19 입원환자는 5306명을 기록했다. 연령별로 보면 65세 이상이 60.6%(3214명)로 가장 많다. 이어 50∼64세(17.9%), 19∼49세(10.2%) 순이다.

호흡기 감염병 의심 환자 검체에서 코로나19 바이러스가 검출된 비율인 바이러스 검출률도 전주보다 소폭 증가한 39.0%로 나타났다. 33주 31.5%, 34주 32.6%, 35주 37.7%에 이어 3주 연속 증가세다. 다만 하수 감시 바이러스 농도는 소폭 감소했다.


질병청은 이달까지는 코로나19 유행이 지속될 것으로 예상하며 모니터링을 이어 나갈 방침이다.


임승관 질병청장은 "어르신 등 고위험군은 사람이 많이 모이는 실내 행사 참여를 자제하고 참여시 마스크를 착용해 달라"면서 "인후통·기침·발열 등의 증상이 나타나면 신속히 병원을 방문하고 회사 등에서도 배려해야 한다"고 전했다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

마포·성동·과천·분당 날벼락…'15억 이하' 아파트 李 대통령 발언에 '긴장'[부동산AtoZ] 마포·성동·과천·분당 날벼락…'15억 이하' 아파... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"황금 스프레이 7통, 신라 금귀걸이가 걸어다니네"…'중앙박물관분장대회' 화제

'뉴질랜드 가방 시신 사건' 한인 엄마, 법정서 심신미약 주장

"북한서 K드라마 보면 처형"…유엔 인권보고서 나왔다

애플, 한국서만 '집게손' 이미지 삭제…왜?

벼락 733번 치고 나니 병원 북새통…'뇌우 천식'은 무엇?

열병식으로 누그러진 시진핑 실각설…그래도 나오는 이유

트럼프 정부, 유엔총회서 '망명권 제한' 촉구…난민협정 흔들기

새로운 이슈 보기