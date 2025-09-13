코로나19 확산세 10주째…9월 첫주 입원환자 433명

"이달까지 유행 지속 전망"

질병관리청이 코로나19 입원환자가 9월 첫 주에도 늘며 10주째 증가세를 이어가고 있다며 이달까지 유행이 지속될 것으로 내다봤다.

12일 질병청에 따르면 질병청의 표본 감시 대상 병원급 의료기관 221곳의 올해 36주차(8월31일∼9월6일) 코로나19 입원환자 수는 433명으로 전주 406명보다 27명 늘었다. 10주 연속 증가한 것이다.

올해 누적 코로나19 입원환자는 5306명을 기록했다. 연령별로 보면 65세 이상이 60.6%(3214명)로 가장 많다. 이어 50∼64세(17.9%), 19∼49세(10.2%) 순이다.

호흡기 감염병 의심 환자 검체에서 코로나19 바이러스가 검출된 비율인 바이러스 검출률도 전주보다 소폭 증가한 39.0%로 나타났다. 33주 31.5%, 34주 32.6%, 35주 37.7%에 이어 3주 연속 증가세다. 다만 하수 감시 바이러스 농도는 소폭 감소했다.

질병청은 이달까지는 코로나19 유행이 지속될 것으로 예상하며 모니터링을 이어 나갈 방침이다.

임승관 질병청장은 "어르신 등 고위험군은 사람이 많이 모이는 실내 행사 참여를 자제하고 참여시 마스크를 착용해 달라"면서 "인후통·기침·발열 등의 증상이 나타나면 신속히 병원을 방문하고 회사 등에서도 배려해야 한다"고 전했다.





