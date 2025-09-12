이수만, 텐센트와 중국 내 한국 음악저작권 보호 협력

음저협·TME 회담

(왼쪽부터)도라 TME 실장, 마이클 쩡 총경리, 차이 춘 판 부사장, 커션 팡 회장, 이수만 A2O엔터테인먼트 키 프로듀서 겸 비저너리 리더, 박학기 음저협 부회장, 황선철 사무총장. 사진제공=한국음악저작권협회

K팝 대표 연예기획사 SM엔터테인먼트 창립자 이수만 A20엔터테인먼트 키 프로듀서 겸 비저너리 리더가 한국 음악의 글로벌 권리 보호를 위한 협력 기반 강화에 팔을 걷었다.

한국음악저작권협회는 최근 중국에서 텐센트뮤직엔터테인먼트그룹(TME)과 회담을 열고 중국 내 한국 음악 저작권료 징수·분배 확대를 위한 협력에 합의했다고 12일 밝혔다.

이번 회담에는 이수만과 음저협 박학기 부회장, 황선철 사무총장, TME 커션 팡 회장, 마이클 쩡 사장 등이 참석했다. 이 자리는 이수만과 박학기 부회장이 직접 추진해 성사된 것이라고 음저협 측은 설명했다.

이수만은 오랜 글로벌 음악 산업 경험과 인맥을 바탕으로 협상에 힘을 보태며 국제 협력의 필요성을 강조했다. 그는 한국 음악 저작권 보호가 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 협력을 확대하겠다는 뜻을 밝혔다.



TME는 중국 내 주요 디지털 음악 서비스 사업자들을 관리하는 대표 기업이다. 음저협은 "TME가 세계 최대 온라인 음악 시장을 관할하는 핵심 사업자인 만큼 이번 협력이 권리 보호와 수익 확대에 직접적인 영향을 미칠 것"이라고 설명했다.

양측은 회담에서 각국 음악 산업의 현안을 공유하고, 데이터 누수 방지와 표준화 등 장기적 협력 필요성에 공감했다. 특히 저작권 데이터의 통합 관리, 로컬 언어 기반 데이터베이스 표준화, 권리자 보호를 위한 실무 핫라인 개설에 합의했다.

한편 이수만이 프로듀싱한 글로벌 걸그룹 A2O MAY는 최근 미국 메인스트림 라디오 차트 미디어베이스 톱 40에 3주 연속 진입했다. 중국 멤버로 구성된 그룹이 차트에 이름을 올린 것은 이번이 처음이자, 중국 여성 아티스트 최고 성적이다.





이이슬 기자



