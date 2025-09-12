부산시, 교육·디자인 글로벌 협력 강화

박형준 시장, 런던 '로얄러셀스쿨' 방문



교육·디자인 교류, 부산캠퍼스 로드맵

부산시가 글로벌 교육·디자인 네트워크와 교류를 확대하며 '글로벌 허브 도시' 브랜드 강화에 나섰다.

시는 지난 10일(현지 시각) 박형준 시장이 영국 런던에서 명지국제신도시에 분교 설립을 추진 중인 로얄러셀스쿨 본교와 세계적 디자이너 토마스 헤더윅의 헤더윅 스튜디오를 잇따라 방문했다고 12일 알렸다.

박 시장은 로얄러셀스쿨을 찾아 부산 캠퍼스 건립 로드맵과 지역사회와 연계한 교육·문화 프로그램 협력 방안을 논의하고 주요 시설을 둘러봤다. 이날 일정에는 앤드류 매리맨 이사회 의장, 크리슨 허치슨 총장, 영국 왕실을 대신한 데비 윌킨슨 런던주 부지사가 함께했다.

시는 로얄러셀스쿨 분교를 부산 제1호 외국교육기관으로 추진 중이며 오는 2028년 개교를 목표로 올해 상반기 설계 공모를 진행했다.

박형준 부산시장이 로얄러셀스쿨을 방문해 기념품을 교환하고 있다.

또 박 시장은 세계적 건축·디자인 그룹인 헤더윅 스튜디오를 방문해 부산의 디자인산업 발전 방향을 공유하고 협력 방안을 논의했다. 헤더윅 스튜디오는 영국 런던 '가든 브리지'와 뉴욕 허드슨야드의 '베셀' 등 혁신적인 프로젝트로 세계적 명성을 얻은 디자인 그룹이다.

시는 이번 방문이 교육과 디자인을 축으로 글로벌 교류를 확대하고, 부산의 국제도시 위상을 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

박형준 시장은 "이번 영국 방문은 '2028 세계디자인수도 부산' 비전 선포와 함께 세계적 교육 및 투자 네트워크 확장이라는 두 가지 성과를 동시에 거뒀다는 점에서 의미가 크다"며, "국내외 교육기관과 디자인 전문가들과 긴밀히 협력해 부산을 지속 가능한 세계적 디자인 중심 도시로 만들어 나가겠다"라고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자



