대통령실 "청문보고서 채택 거부 매우 유감…협치 의미 퇴색"

송승섭기자

입력2025.09.11 17:28

강유정 대통령실 대변인 11일 브리핑

강유정 대통령실 대변인 연합뉴스

강유정 대통령실 대변인 연합뉴스

대통령실이 금융위원장과 공정위원장에 대한 인사청문경과보고서 채택이 이뤄지지 않는 것에 대해 "매우 유감"이라고 11일 밝혔다.


강유정 대통령실 대변인은 이날 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 "청문보고서 채택을 거부하고 송부하지 않는 것은 이재명 대통령과 여야 당대표 회동이 이뤄낸 협치 의미를 퇴색시키는 것"이라며 이같이 말했다.

강 대변인은 "청문보고서 채택 및 송부 기한이 지나 국정 공백을 우려한 정부가 이억원 금융위원장과 주병기 공정위원장에 대한 채택과 송부를 재차 요청했음에도 불구하고 이를 거부하고 있다"면서 "두 후보자는 청문회를 통해 소관 분야의 자질과 역량을 충분히 검증받았다"고 강조했다.


이 대통령은 10일 교육부·금융위·공정위 등 3개 부처 장관 후보자에 대한 청문보고서를 재요청했다. 최교진 교육부 장관 후보자의 청문보고서를 11일 여당 주도로 채택됐다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

