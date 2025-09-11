본문 바로가기
인천공항, ACI 주관 서비스 평가서 3관왕 달성

전영주기자

입력2025.09.11 15:19

인천국제공항공사가 10일 중국 광저우에서 열린 국제공항협의회(ACI) 주관 '제7회 공항경험 써밋'에서 전 세계 공항 중 유일하게 고객경험 인증 5단계(최고 단계)를 4년 연속 획득했다고 11일 밝혔다. 2022년 전 세계 최초로 고객경험인증제 5단계를 획득한 이후로 매년 재인증에 성공했다.


또한 세계공항서비스평가(ASQ) '올해의 공항상'을 수상하고 교통약자 접근성 인증제 1단계를 최초 획득해 3관왕을 달성했다.

인천공항, ACI 주관 서비스 평가서 3관왕 달성
재인증 심사 과정에는 ▲고객 여정 전반에 걸친 디지털 혁신 ▲이해참여자 기반의 CX 협력 생태계 ▲고객 중심 서비스 디자인 및 페르소나·고객여정지도 등 고도화된 고객 이해 기법 적용을 높이 평가받았다.


▲스마트패스 전용 출국장 신설 ▲셀프 백드랍(안면인식 출입국서비스)·이지드랍(도심 수하물 위탁 서비스) 확대 ▲출국장별 실시간 소요시간 안내 등을 통해 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 이후 급증한 여객 수요에 적극 대응한 점을 재인증 성공 요인으로 분석했다.


이학재 인천국제공항공사 사장은 "연이은 전 세계 1위 달성과 교통약자 접근성 인증 획득은 인천공항 임직원과 상주기관, 자회사 등 모든 공항 가족이 함께 이룬 성과"라며"앞으로도 디지털 기술을 접목한 운영 효율화와 여객 편의 제고에 집중해 모두가 편리하게 이용할 수 있는 공항 서비스 모델을 제시해 나가겠다"고 했다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
