[날씨]서울 낮 최고기온 32도…남부·제주는 선선

임춘한기자

입력2025.09.10 08:25

수정2025.09.10 08:26

숏뉴스
전남·경상권 곳곳엔 '비'

수요일인 10일 수도권은 한낮 기온이 32도까지 오르며 더위가 다시 찾아오겠다.


서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 그늘에 들어가 햇빛을 피하고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 낮 최고기온 예상치는 26∼32도다. 서울은 32도, 인천·수원은 31도로 예상된다. 반면 부산 29도, 대구·울산, 제주 28도, 포항 26도 등 남부지방과 제주는 선선하겠다.

전남권, 경상권에는 오전까지 비가 내리는 곳이 있겠다. 제주는 11일 밤까지 가끔 비가 내리겠다. 예상 강수량은 광주·전남은 5∼10㎜, 전북동부는 5㎜ 미만이다. 대구·경북·울릉도·독도는 5∼30㎜, 부산·울산·경남은 5∼10㎜의 비가 예상된다. 제주도는 11일까지 5∼40㎜의 비가 내릴 전망이다.


미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.


바다의 물결은 동해와 남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼2.0ｍ, 서해·남해 0.5∼2.5ｍ이다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

