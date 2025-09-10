과거의 손길, 오늘의 쓰임으로

전통공예와 현대 디자인의 협업

더현대 서울서 210종 전시 판매

전시판매전 '더 공예, 더 현대: 과거의 기술에서 오늘의 쓰임으로' 포스터

국가유산청과 국가유산진흥원은 20일부터 28일까지 서울 영등포구 더현대 서울 지하 1층 대행사장에서 전시판매전 '더 공예, 더 현대: 과거의 기술에서 오늘의 쓰임으로'를 연다. 국가무형유산 전승자와 현대 디자이너가 협업해 만든 전승 공예품 210여 종, 470여 점을 공개한다.

'전승공예품 디자인 협업 지원사업' 10주년을 기념해 마련한 행사다. 그동안 전승자 아흔여덟 명과 디자이너 쉰일곱 명이 손잡고 600여 종, 1270여 점을 내놓았다.

올해는 젊은 층이 즐겨 찾는 백화점에 반짝 매장을 열어 관람과 구매를 동시에 즐기도록 했다. '리매칭 프로젝트'로 재해석된 작품도 처음 선보인다. 오동나무 테이블과 스툴, 소반 조명, 완초 화병, 유기 막걸리잔 등 열다섯 종 열여덟 점이다.

행사장에선 전통문화상품 매장 'K헤리티지 스토어' 상품도 판매한다. 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'에 등장한 일월오봉도와 작호도를 활용한 포토존도 마련된다. 26일에는 매듭장 전승자가 제작 과정을 직접 시연한다.

전시는 평일 오전 10시 30분부터 오후 8시, 주말 오후 8시 30분까지 운영된다. 관람료는 무료다. 국가유산청 관계자는 "전통 공예가 현대의 감각과 만나는 자리"라며 "일상에서 자연스럽게 향유되도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



