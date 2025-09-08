李대통령 앞에서 손 맞잡은 정청래-장동혁…鄭 "李대통령, 하모니 메이커"

李대통령, 통합 넥타이 매고 중재자로 나서…13일 만에 첫 악수

李대통령 "죽이는 정치 그만, 함께 사는 정치에 공감"

80분 동안 오찬 회동…오찬 이후 張과 1대1 회동

외교·안보 분야 협력 강조…"지금 매우 어려운 상황"

與 향해 "많이 가졌으니 많이 내어줘야"…鄭 "그렇게 하겠다"

이재명 대통령의 초청으로 용산 대통령실에서 만난 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 8일 처음으로 악수를 했다. 이 대통령은 통합을 상징하는 파란색과 빨간색이 섞인 넥타이를 매고 통합의 중재자로서 역할을 했다. 여야 대표가 공개된 자리에서 악수한 것은 장 대표가 지난달 26일 전당대회에서 당선된 이후 13일 만이며, 정 대표가 취임한 이후로부터는 37일 만이다.

이 대통령은 이날 여야 지도부와 오찬 회동에 앞서 정 대표와 30분 동안 별도 회동을 가진 이후 오찬장에 들어서서 장 대표와 손을 잡았고, 이후 정 대표에게 손짓하며 악수를 권했다. 장 대표가 손을 내밀자, 정 대표가 이를 맞잡으면서 여야 대표 간 악수가 성사됐다. 이 대통령은 기념사진을 촬영하면서도 "손을 잡고 찍으면 어떻겠느냐"고 제안하기로 했다.

이어진 모두 발언에서도 날 선 이야기는 나오지 않았다. 장 대표가 "정 대표님과 악수하려고 마늘과 쑥을 먹기 시작했다. 100일이 되지 않았는데 악수에 응해줘서 감사하다"고 하자 웃음이 터져 나오기도 했다. '악수는 사람이랑 하는 것'이라며 정 대표가 그간 악수를 거부해 온 상황을 우회적으로 표현한 것이다. 이에 정 대표도 "다음에도 좋은 만남이 이뤄졌으면 좋겠다"면서 "(이 대통령이) 오늘은 '하모니 메이커(harmony maker)'가 되신 것 같다"고 했다.

중재자의 모습을 보인 이 대통령은 여야 대표의 모두발언이 끝난 이후 "죽이는 정치를 그만하고 모두가 함께 사는 정치를 해야 한다는 말에 전적으로 공감한다"고 말했다. 장 대표로부터 "상대를 죽여야 내가 사는 정치를 끝내는 대통령이 돼 달라"라는 말에 대한 답변이었다. 대통령과 여야 대표 간 회동은 지난 6월 22일 이후 78일 만이다.

이 대통령은 "저는 여당뿐만 아니라 야당의 의견도 들어야 하고, 야당은 국민의 일부를 대표하기 때문에 그분들을 위해서 정치해야 하는 게 맞다"라면서 "야당 정치권의 이야기, 야당을 통해 들리는 우리 국민의 목소리도 최대한 많이 듣도록 노력하고 국정에 모든 국민의 목소리가 공평하게 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

또 이 대통령은 "저도 야당 대표를 했다"며 "정치라고 하는 게 어쩔 수 없이 지지 계층의 목소리를 낼 수밖에 없는 측면이 있다"고 언급했다. 다만 이 대통령은 "한편으로는 나라 살림을 책임지는 중요한 한 축이기 때문에 야당도 중요한 국가 기관"이라면서 "서로 용인될 수 있는 것들을 최대한 찾아내고 공통 공약은 과감하게 같이 시행해 보는 것도 좋은 방법이 아닐까 생각한다"고 제안했다.

특히 이 대통령은 외교·안보 분야에서의 협력을 강조했다. 이 대통령은 정상회담을 언급하는 도중 "지금 매우 어려운 상황"이라면서 "우리가 다투되 국민, 국가 모두의 이익에 관한 것은 한목소리를 낼 수 있으면 좋겠다"고 얘기했다. 최근 한일·한미 정상회담 등을 놓고 여야 간 평가가 엇갈리고 있는 상황에서 야당의 초당적인 협력을 당부한 것으로 풀이된다.

이 대통령은 여야 간의 극한 갈등이 우려스럽다는 의견도 냈다. 이 대통령은 "저는 민주당 출신의 대통령이긴 하지만 이제 국민의 대통령, 모두의 대통령이 돼야 한다고 생각한다"면서 "여야가 국민들이 보시기에 너무 과하게 부딪히고, 국민을 위한 정치를 하는지 특정한 이익을 위해 하는지를 걱정하는 상황이 되는 것은 정말 바람직하지 않다"고 지적했다.

이 대통령은 정 대표에게 "여당이신데 더 많이 가지셨으니 좀 더 많이 내어주시면 좋겠다"는 조언도 건넸다. 정 대표는 "그렇게 하겠다"고 밝혔다.

이날 오찬 모두발언은 장 대표, 정 대표, 이 대통령 순으로 이어졌다. 장 대표는 특별검사에 대한 문제점을 지적했고, 정 대표는 내란 세력 척결을 주문했다. 이 대통령은 본인의 모두발언이 끝난 후 "장 대표가 하실 말씀이 있을 것 같아서 공개적으로 한 번 더 하시라"라며 "반론하고 싶은 부분도 있을 것 같은데 그렇게 하라"라고 얘기했다.

한편 오찬에는 화합을 상징하는 비빔밥과 배추된장국, 소고기 양념구이, 생선 요리 등이 테이블에 올라왔다. 오찬 이후 이 대통령은 장 대표와 별도로 30분 동안 단독 회동을 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>