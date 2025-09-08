[이미지 다이어리] 우리 동네 생활의 달인

오랜 세월이 묻어 있는 설비소에서 설비공은 남다른 손재주로 폐자전거에 새 생명을 불어 넣었다. 한 분야에 통달한 생활의 달인은 우리 가까운 곳에 존재한다.(서울 금천구에서)







