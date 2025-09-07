강원도, '강원 청년 대상' 수상자 원우림·알렉스 분석시험소 선정

개인·단체 2개부문 선정

강원 청년의 날 행사 시 상패 수여

강원특별자치도(도지사 김진태)는 '제2회 강원 청년 대상' 수상자로 개인 및 단체 2명을 최종 선정했다고 7일 밝혔다.

'강원 청년 대상'은 지역사회와 청년정책 발전에 귀감이 되는 도내 거주 18세 이상 45세 이하의 개인 및 단체(청년 대표 또는 청년 구성원 비율 50% 이상)에게 수여되는 상으로, 올해 두 번째를 맞는다.

제2회 청년 대상은 도내 시장·군수 및 각급 기관장의 추천을 받은 총 21명(개인 12명, 단체 9곳) 가운데 서류 심사와 현지 조사를 거쳐 청년 대상 심사위원회에서 최종 선정됐다.

개인 부문 수상자는 원우림 씨로, 양구군 청년회장과 (사)강원청년경제인연합회 사무총장으로 활동하며 다양한 봉사활동은 물론 쌀·장학금·불우이웃돕기 등 기부 활동을 꾸준히 이어왔다. 또한 청년 정주 여건 개선과 청년 취업 지원 등 지역사회 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

단체 부문 수상자는 원주에 소재한 환경오염물질 분석기업 ㈜알렉스 분석시험소(대표 김만기)로, 지역 청년 일자리 창출, 대학과의 협업을 통한 도내 청년 창업 활성화, 환경분석 분야 맞춤형 직무 교육 및 현장 실습 제공, 취약시설 환경 불평등 해소 등에 이바지한 공로를 인정받았다.

수상자에게는 강원특별자치도지사 상패가 수여되며, 시상식은 오는 10월 말 강릉에서 열리는 '2025 강원 청년의 날' 행사에서 진행될 예정이다.

김만호 강원특별자치도 경제국장은 "청년 대상 수상자들이 보여준 열정과 헌신에 감사드리며, 많은 청년에게 귀감이 될 것이라 생각한다"며 "앞으로도 청년 대상을 더욱 확대·발전시켜 청년이 주인공인 강원특별자치도를 실현하는 데 적극 노력하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



