▲추성국씨 별세, 박무호(유진그룹 상무·유진한일합섬 경영관리실장)씨 빙부상=4일, 전남 완도대성병원 장례식장 특2호실, 발인 6일 10시, 장지 전남 완도군 완도읍 장좌리 선영.
[부고]박무호(유진그룹 상무)씨 빙부상
2025년 09월 05일(금)
