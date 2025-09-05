오는 8~10일 서울안보대화 개최…5개국 국방장관 참여

日등 5개국 국방장관 참여

국방부는 오는 8~10일 서울 소공동 롯데호텔에서 '2025 서울안보대화(SDD)'를 개최한다고 5일 밝혔다. SDD는 한반도 평화와 역내 안보협력 증진에 기여하고자 2012년부터 국방부 주관으로 개최하는 고위급 다자안보회의체다.

올해는 일본, 필리핀, 남아프리카공화국, 몽골, 크로아티아 등 5개국 국방장관, 8개국 국방차관 및 나토(NATO) 군사위원장을 포함해 총 68개 국가 및 국제기구에서 1000여 명이 참가할 예정이다.

올해 서울안보대화의 대주제는 '지정학적 도전의 극복 : 협력을 통한 평화구축'입니다. 현재 국제사회가 직면하고 있는 지정학적 경쟁 및 안보 상황을 평가하고, 한반도를 포함한 국제사회의 평화와 번영에 기여하기 위한 협력방안을 모색하는 계기를 마련하고자 하는 의미를 담고 있다는 게 국방부 측의 설명이다.

우선 9일에는 안규백 국방부장관의 개회사에 이어, 본회의 3개 세션과 1개의 특별세션이 진행된다. 본회의 주제는 지정학적 경쟁 완화와 전략적 안정의 회복, 군사적 긴장 해소와 지속 가능한 신뢰 구축, 인공지능 및 신기술을 통한 미래 안보역량 강화다. 본회의 패널은 모두 참가국 장·차관급 인사들로 구성된다.

특별세션은 민간안보전문가를 패널로 구성해 국제적으로 관심이 집중되고 있는 안보 분야에 대해 심도있는 논의를 진행할 예정이며, 첫번째 특별세션 주제는 글로벌 공급망 안정과 탄력적인 방위산업 생태계다.

이외 10일에는 2개의 특별세션이 동시 진행된다. 두 세션에서는 세계 핵질서의 위기와 비확산체제의 강화, 첨단국방을 위한 인공지능 시대의 민군협력 방안에 대해 다룬다.

국방부는 "이번 행사를 통해 국제사회의 연대와 협력을 강화하고 평화와 안정을 향한 공동의 비전을 제시하는 동시에, 국익 기반의 실용 외교를 추진하는 대한민국의 위상을 제고하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.





