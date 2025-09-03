우원식 의장, 中서 열병식 참관 전 김정은과 악수 나눠

중국 전승절서 각국 지도자 교류

푸틴에 "러시아 진출기업 관심" 당부

시진핑에게 APEC 참석 요청도

우원식 국회의장은 3일 김정은 북한 국무위원장과 악수를 나눴다.

국회의장실은 이날 중국 정부의 공식초청을 받아 제80주년 중국 전승절 열병식 및 환영 리셉션 오찬 등에 참석한 우 의장이 시진핑 중국 주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등 각국 지도자와 교류했다고 밝혔다.

의장실 관계자는 "(우 의장이) 김 위원장과는 열병식 참관 전 수인사를 나눴다"고 소개했다.

시 주석에게 우 의장은 아시아태평양경제협력체(APEC) 참석을 당부했다.

푸틴 대통령에게는 러시아에서 활동 중인 130개 국내 기업에 대한 관심을 요청했다. 푸틴 대통령은 우 의장에게 '남북관계를 어떻게 보고 있는지', '북러 정상회담 기회에 김 위원장에게 어떤 메시지를 전해주면 좋겠는지' 등을 물었다.

우 의장은 이에 대해 "남북이 평화와 번영의 시대를 열어나가기를 희망한다"며 "여러 어려운 상황에서도 한반도에 평화를 정착시켜 나가는 일이 지금 매우 중요하며, 이를 위해 노력하겠다"고 답했다.

한편 우 의장은 4일 중국 측 공식 카운터파트인 자오러지 전국인민대표대회 상무위원장과 면담한다. 이어 중국의 경제·과학기술·미래산업을 담당하고 있는 딩쉐샹 부총리와 만난다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



