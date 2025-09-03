본문 바로가기
강릉시, 시민 병입수 배부 개시…사회복지시설 우선 배부 완료

이종구기자

입력2025.09.03 13:36

수정2025.09.03 13:37

강원도 강릉시는 가뭄 장기화에 따른 개도율 75% 제한급수 조치에 따라 전 시민 병입수 배부 절차에 돌입했다

강릉시청 전경.

강릉시청 전경.

원본보기 아이콘

시는 당초 오봉저수지 저수율이 10% 미만에 도달하면 전 시민에 배부할 계획이었으나, 시민 불편사항을 감안해 보다 이르게 배부하기로 결정했다.


배부물량은 18개 면·동 3615t(300세대 이상 공동주택 포함)으로 인구수 기준 배정되며, 1인당 12L(1일 2L씩 총 6일 사용량)를 배부한다.

병입수는 1차로 면·동별 5개 권역으로 나눠 오는 4일까지 스피드스케이트장에서 권역으로 옮겨진 후 각 주민센터별 세부 계획에 따라 전 시민에 배부할 계획이다.


또한 300세대 이상 공동주택은 각 면·동이 아닌 시청에서 일괄 배부를 담당해 현장 혼선을 최소화할 방침이며, 시청 국별 책임 권역을 지정해 거동불편자 및 재해취약자에게는 직접 배달할 예정이다.


한편, 시는 지난 8월 29일까지 주문진읍, 연곡면, 왕산면을 제외한 제한급수 구역에 위치한 사회복지시설(노인복지시설, 장애인시설, 경로당 등)과 교육시설(유치원, 초·중·고등학교 등)을 대상으로 생수 278t(생수(2L) 기준 13만9000병)을 우선 배부 완료했다.

김홍규 강릉시장은 "가뭄 상황에 따른 시민 불편을 최소화하기 위해 가용할 수 있는 자원을 총동원하겠다"고 전했다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
