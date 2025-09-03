대전교육청, 식중독 예방 위한 식재료 취급 '리플릿' 배부

학교급식 식재료 공급업체 대상...반드시 지켜야 할 기본사항 기록

대전교육청이 식중독 예방을 위한 식재료 취급 기본 준수사항을 담은 리플릿을 제작했다.

대전교육청은 3일 안전하고 건강한 학교급식을 위해 학교급식 식재료 공급업체를 대상으로 교육 리플릿을 제작해 배부했다.

이번 리플릿은 식중독 예방을 위해 식재료 취급 시 반드시 지켜야 할 기본사항을 중심으로 제작됐으며, 주요 내용은 배송 취급자 개인위생 기본수칙, 학교급식 식품군별 취급 준수사항, 배송 차량 전수등록제도 등 위생적이고 안전한 식재료 납품을 위한 필수 준수사항을 포함하고 있다.

리플릿 뒷면에는 PC에 접속하지 않고 모바일로 간편하게 위장업체 신고가 가능한 한국농수산식품유통공사(aT) 위장업체 신고센터 QR코드를 안내했으며, 원산지, 소비기한, 보관 온도 준수사항을 강조하는 포스터도 포함해 식재료 납품 시 반드시 확인해야 하는 중점사항을 안내했다.

대전교육청 김희정 체육예술건강과장은 "학교급식은 학생 건강과 직결되기 때문에 식재료 공급업체의 역할이 매우 중요하다"며 "이번 리플릿을 통해 식재료 공급 시 준수해야 할 위생 기본 수칙을 다시 한번 되새기고, 건강한 식재료 공급에 도움이 되길 바란다"고 말했다.

이어 "앞으로도 안전하고 건강한 학교급식을 위해 지속해서 노력할 것"이라고 덧붙였다.





